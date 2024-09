“Entre llamar y no llamar, prefiero no llamar”: Gloria Hutt aborda efectos políticos de vínculos de Andrés Chadwick con el caso Audio

Tras una semana conflictiva al interior de los partidos de Chile Vamos, marcada por la posición tomada por distintos miembros de la coalición sobre la participación del exministro Andrés Chadwick (UDI) en diversas aristas del llamado caso Audio, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, abordó esta situación.

El nombre del exministro salió mencionado durante una de las jornadas de formalización del penalista Luis Hermosilla, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva en la investigación por el caso Audio.

Se señaló que parte de su defensa durante la acusación constitucional que enfrentó a fines de 2019 fue pagada con recursos del factoring Factop. Al respecto, señaló que “corresponden a pagos por trabajos jurídicos que se realizaron por mi persona desde el momento en que acordamos con el abogado Hermosilla conformar una comunidad de techo a comienzos de 2020″.

Esta semana, La Tercera reveló que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) había informado al Ministerio Público que Augusto Iglesias, uno de sus consejeros y exautoridad en el primer gobierno de Piñera, reconoció haber recibido una llamada telefónica de Chadwick para interceder por STF Capital, empresa de los Sauer que era defendida por Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

En una entrevista con Mesa Central de Canal 13, la timonel de Evópoli se refirió primeramente a que ella no tuvo ninguna interacción con Luis Hermosilla. Lo anterior, en el contexto de que Hutt fue ministra de Transporte durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, momento en que el penalista era asesor legal del ministerio del Interior.

Consultada sobre los efectos políticos de la situación de Chadwick, señaló que “es un problema y la preocupación que nosotros tenemos es que no se transforme en una disputa ideológica de izquierdas y derechas”.

“Yo creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos para despejar todo lo que haya que despejar y que la voz que hable sea la voz de la justicia. Esa es la voz que todos tenemos que escuchar y en la que tenemos que confiar. Y para poder confiar tenemos que tener certeza de que todos esos análisis y esos casos se resuelvan dentro de los marcos que la justicia establece”, explicó al respecto.

Defensa desde Chile Vamos a Andrés Chadwick

Durante esta semana, desde las dirigencias de la UDI se ha defendido la presunción de inocencia del exministro. Por ejemplo, el jefe de la bancada parlamentaria de la UDI, Gustavo Benavente, señaló al respecto que “hasta el momento Andrés Chadwick no ha sido imputado de ningún delito y no ha sido formalizado, es decir, tampoco se le ha informado que se le esté investigando de algún delito en particular”.

Mientras tanto, dentro de un grupo de excolaboradores de Sebastián Piñera, el líder gremialista agradeció el apoyo entregado.

En ese contexto, Hutt señaló que “Andrés Chadwick cuando ha necesitado aclarar cosas que se han dicho respecto a su participación, lo ha hecho con declaración pública. Esperaríamos que él también vaya aclarando las situaciones en la medida que eso corresponda”.

“Si no es así, tiene que tomar la actitud que cualquier ciudadano tiene que tomar, ponerse a disposición de la justicia para contribuir a que todos estos temas se aclaren”, agregó al respecto.

Consultada por la llamada realizada a Augusto Iglesias, señaló que “entre llamar y no llamar, yo prefiero no llamar, porque eso es lo que corresponde hacer cuando existen estas instituciones que tienen ese delicado rol”.