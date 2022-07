Entrevista a Adolfo Millabur, exconvencional constituyente: “Los que son del Rechazo han estado jugando solos y ahora nosotros salimos a la calle”

Adolfo Millabur, exconstituyente de escaños reservados, representante del pueblo mapuche y exalcalde de Tirúa, valoró positivamente la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional. Además, cree que las encuestas que dan por ganador al Rechazo van a cambiar.

¿Qué le pareció la ceremonia?

Muy solemne. No hubo grandes sorpresas en términos de ningún tipo de situaciones que se dan en estos actos protocolares. Y estuvo muy simbólica, en el sentido de que las palabras de la presidenta y del vicepresidente. Fueron dos facetas distintas, la presidente describe lo que es la constitución. Y el relato del vicepresidente describió la mística y la impronta del momento que estamos viviendo. Y el llamado del presidente de la República fue muy oportuno: dijo que más allá de quien gane el 4 de septiembre, lo importante es ir a votar con cariño y con conciencia para la patria, para Chile.

¿Qué le parece esta desventaja que están mostrando las encuestas?

Todas las encuestas en este último momento, en la última elección, afortunadamente se han equivocado. Y esta no será la última ocasión. Yo creo que para el Apruebo se equivocaron como por 20 puntos las encuestas, para las elecciones presidenciales se equivocaron también. Y además que los que son del Rechazo han estado jugando solos. Nosotros ahora salimos a la calle. Salimos a explicar los contenidos y ahora va a hablar la verdad, el contenido de manera concreta de lo que es la Constitución. Por lo tanto, cada uno podrá hacer sus interpretaciones, pero el texto es lo más importante que está ahí, en evidente y nadie puede interpretar doble, de dos maneras, lo que está ahí.

Usted tiene contacto directo con el mundo mapuche, con Tirúa, etcétera. ¿Qué le dice la gente en la calle? La gente que va a rechazar, ¿es porque hay cosas que no entiende? ¿Hay cosas que les dan miedo?

No, no, miedo no. Los del Rechazo tienen miedo. Nosotros no.

Pero hay gente que está votando Rechazo, que igual se puede convertir al Apruebo.

Claro. Lo que pasa es que hay muchos prejuicios, muchos relatos falsos que no se apegan a la verdad. Y ahora lo que va a salir es la verdad. Ahora va a salir a jugar la verdad, que siempre es mucho más poderosa que la mentira.

¿La plurinacionalidad es difícil de explicar?

No, más que nada es difícil de que lo asimilen algunos conservadores, pero la plurinacionalidad es muy fácil de comprender en el sentido de que son los distintos pueblos, desde los derechos colectivos, que se tienen que entender ahora. Nunca en la historia de Chile se han entendido los pueblos desde lo colectivo, se entiende la democracia como “una persona, un voto”. Ahora, hay derecho colectivo garantizado de los pueblos, y de esa manera, la institucionalidad que establece la Constitución fija un horizonte de cómo entenderse de aquí en adelante en democracia.

¿A usted le parece redonda la Constitución? ¿O hay cosas que son perfectibles? ¿Hay cosas que no le gustan?

Toda obra humana es imperfecta. Pretender decir que la constitución que nosotros le entregamos al pueblo es perfecta, es una cuestión que no cabe en razonamientos. Por lo tanto, seguro que va a haber discusión sobre algunas cuestiones que no hay un acuerdo tan unánime como fue ahora. Y seguramente que van a haber intentos de reformarla, modificarla, y esa es la democracia. El juego que la democracia tiene que jugar. Las reglas del juego de la democracia tienen que funcionar.

¿Qué tiene que hacer el gobierno de acá en adelante en este mes?

Dar a conocer e informar y no tomar partido, sino que informar, porque esta no es una constitución del gobierno actual, ni del gobierno que pasó, es una constitución del presente y del futuro de Chile por los dos, tres o cuatro décadas que vendrán.