Escalona (PS) y presidenciales: afirma que Bachelet es quien cuenta con el respaldo para poner “en aprietos” a la derecha

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, abordó la definición de las candidaturas presidenciales y las cartas que tiene el oficialismo en donde aseguró que como colectividad su apoyo está con Michelle Bachelet, llamando a la exmandataria a pensar otra vez en la candidatura.

En conversación con CNN Chile, Escalona afirmó que “nuestro convencimiento es que quien tiene las herramientas para lograr avanzar hacia la más amplia unidad de las fuerzas democráticas y populares de nuestro país es la expresidenta”.

El dirigente histórico del PS, señaló que la posición es estar con la exmandataria, y reiteró que “le hemos solicitado que pueda hacer una revaluación de su decisión de no participar. Y estamos a la espera de esa decisión”.

“La persona que aparece con el respaldo suficiente para poner en aprietos, como ya se ha demostrado, para poner un alto nerviosismo dentro de la derecha, es la expresidenta Bachelet”, afirmó Escalona. En donde añadió que “no ha ocurrido que surjan esos nuevos liderazgos”.

“Nosotros estamos por una candidatura del conjunto. Cuando sepamos la decisión de la expresidenta, vamos a resolver. Habrá posiblemente más de un nombre. Es posible que surja algún nombre también dentro del Partido Socialista, porque la voluntad de nuestro comité central es que nos inclinamos por una candidatura socialista”, explicó

“Tenemos el nombre, como ya dije, de la expresidenta Bachelet, pero, como bien usted consulta, podría ocurrir que ella mantenga su posición de no competir. Entonces, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Alejandro Guillier, puede ser una figura cercana al socialismo o no. Esa conversación esperamos que no tengamos que llevarla al lado, porque lo que estamos esperando es lo contrario, que la expresidenta pueda recoger nuestra solicitud”, agregó el secretario general del PS.