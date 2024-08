“Está en el corazón de las ideas matrices”: Tohá invoca mensaje de Piñera para defender más poder político a Interior

Un nuevo argumento sobre la mesa puso la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), con el fin de reflotar su propuesta para dotar de nuevas potestades políticas a la cartera que dirige, los llamados “superpoderes políticos”, como le han apodado algunos parlamentarios.

Esta idea viene siendo defendida sistemáticamente por Tohá en el marco de la discusión de la reforma que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, iniciada en 2021 por un mensaje del difunto expresidente Sebastián Piñera, que hoy se encuentra en una fase final de tramitación.

La argumentación de la ministra se basa en el hecho de que el Ministerio del Interior quedaría despotenciado ante la pérdida de las responsabilidades de orden público y seguridad, que serían traspasadas a una cartera especializada. A modo de compensar ello, ha propuesto otorgarle a Interior ciertas herramientas legales, que operaban de facto o por tradición, pero que no estaban respaldadas en la ley o en la Constitución, por ejemplo, el rol de “jefe de gabinete” o de “coordinación política de otros ministerios”.

A pesar de que la idea de Tohá contaba con cierto respaldo entre senadores oficialistas y de derecha, esas disposiciones sobre Interior fueron rechazadas en la Cámara, por una mayoría circunstancial alcanzada por diputados opositores.

Por tal razón, ese fue uno de los nudos que quedó para la comisión mixta, que se constituyó entre diputados y senadores con el fin de buscar una fórmula legislativa a esta reforma.

Precisamente ante esa instancia, que preside el senador Iván Flores (DC), expuso nuevamente la ministra en el ánimo de tratar de convencer a sus integrantes de la necesidad de darle a Interior estas facultades.

“Este proyecto propone dos cosas y así está explícito en el mensaje enviado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Por una parte, tener un Ministerio de Seguridad especializado y, por otra parte, darle condiciones al Ministerio del Interior, como ministerio político, para realizar su labor de mejor manera”, dijo Tohá, quien a continuación se puso sus lentes para leer textualmente lo que decía el mensaje original de esta reforma.

“Quiero leer un párrafo del mensaje que hace referencia este tema: La ley Nº 20.502 que creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modificó diversos cuerpos legales, publicada el año 2011, cambió la estructura de funciones de dicha cartera de Estado, incorporando en ella la gestión del orden público y la seguridad pública”, comenzó leyendo.

“Al ser el jefe del gabinete ministerial de gobierno, un ministro encargado tanto de lo político como de la seguridad, los desastres naturales, o la migración, podría afectar la capacidad de abarcar ciertos desafíos de suma importancia para el Estado en materia de conducción política. En este contexto, separar la seguridad pública de la gestión política del jefe de gabinete, busca distinguir el rol de un nuevo Ministro de Seguridad Pública del rol del Ministro del Interior como colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en la coordinación de la acción política del gobierno, a nivel central y territorial”, agregó.

“Pues bien, son palabras del mensaje del Presidente Piñera” remarcó Tohá, quien en respuesta a las críticas de la oposición dijo que su propuesta para reforzar las potestades de Interior “no solo no es ajeno a las ideas matrices del proyecto, está en corazón del proyecto. Está en la letra. No solo en el espíritu del mensaje. Darle atribuciones al Ministerio del Interior para ejercer este rol de jefe de gabinete y de conducción política. Podemos estar en desacuerdo en la fórmula, pero lo que no tiene asidero es plantear que es esto es ajeno al proyecto o que es una especie de parásito que se le ha puesto a esta iniciativa”, dijo con énfasis la ministra.

Las palabras de Tohá aludían los cuestionamientos que han levantado especialmente diputados de RN y el Instituto Libertad y Desarrollo, que si bien no está en contra de reforzar al Ministerio del Interior, sus equipos legislativo han recomendado derivar esa propuesta a un nueva reforma sobre el “centro de gobierno”, concepto usado en la ciencia política, a espacio o grupo de autoridades que toma las decisiones del Ejecutivo. En el caso de Chile, el centro de gobierno es lo que se conoce como “La Moneda” o más específicamente el “comité político”, que encabeza el Presidente Gabriel Boric, junto a Tohá y los ministros Álvaro Elizalde, Camila Vallejo, Mario Marcel, Antonia Orellana y Jeannette Jara.

Al respecto, la ministra del Interior añadió que estaba abierta discutir una reforma al centro de gobierno, pero el actual proyecto que crea el Ministerio de Seguridad no podía dejar fuera el tema de Interior.

En su fallida propuesta ante la Cámara, la secretaria de Estado propuso una indicación que señalaba que titular del Interior ejercería como “jefe o jefa de gabinete”, como coordinador de otras secretarías de Estado (incluso con la facultad de poder citar a consejos de gabinete), y también como supervisor estratégico del programa de gobierno, tarea que tradicionalmente había estado radicada en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y en el llamado “Segundo Piso” de La Moneda, área de oficinas donde trabajan los asesores del Presidente de la República.

Actualmente, el concepto de “jefe de gabinete” no existe en la Ley del Ministerio del Interior ni en la Constitución y solo ciertas normas hablaban someramente del rol coordinador de esta cartera. La idea era que el cargo pasara a ser explícito.

Además, se proponía que las divisiones de Coordinación Interministerial y de Estudios, que hoy están en manos de la Segpres, fueran traspasadas íntegramente a Interior.