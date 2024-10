Estallido social: Vallejo dice que no hay que meter todo bajo la alfombra y decir que esto fue “solo un episodio de violencia”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), abordó el escenario político ad portas de un nuevo aniversario del estallido social.

En su habitual vocería de los lunes, la portavoz del Ejecutivo fue consultada sobre el tema, considerando además que horas antes, Chile Vamos ingresó una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, en la que solicitan al gobierno replantearse la violencia en la política, y además marcan que estamos peor que hace cinco años atrás.

“Sobre el estallido, varias cosas. Han habido desde cartas, editoriales, columnas de opinión, varios pronunciamientos, sobre todo estos últimos días, y la posición del gobierno sobre el estallido, particularmente a cinco años del 18 de octubre, ha sido muy clara”, respondió la ministra.

En esa línea, agregó que “se puede condenar transversalmente, como lo hemos hecho, la violencia que ocurrió durante esa fecha, al mismo tiempo que rescatar las demandas fruto del malestar subyacente que hizo que estos hechos se produjeran, es decir, la movilización social, que fue mucho más que solo hechos de violencia, y todos tenemos que ser capaces de reconocer, como en su momento, que la violencia se hizo también transversalmente, incluso en la oposición”.

08 Noviembre 2019 Protesta Plaza Italia Foto : Andres Perez

“Hoy día hay que reconocer que hay todavía demandas pendientes en torno a ese malestar, porque si solo seguimos hablando de los hechos de violencia, estamos tratando de tapar el sol con un dedo, y nosotros como gobierno no estamos disponibles a una estrategia que pretenda, por errada y además irresponsable, tapar el sol con un dedo. Por lo tanto, nuestro foco es seguir cumpliendo con aquellas demandas que buscan mejor acceso a la salud, mejor educación, que tu futuro no dependa del lugar donde naciste, que se dejen de justificar las cosas que están en la vida, que no se les haya hecho”, complementó.

Dicho eso, la vocera remarcó que “no podemos pretender esconder todos esos problemas bajo la alfombra, aludiendo que el estallido se redujo solo a un episodio de violencia que es sin lugar a dudas, y que hoy día transversalmente se ha señalado como algo que no queremos que se repita. Entonces yo pediría y pediríamos como gobierno que todos hagamos esa reflexión de qué aprendizaje hemos tenido desde el propio gobierno, respecto a las declaraciones que se hicieron en el pasado, etc, pero también queremos ver qué se ha aprendido del otro lado porque aquellos que valoraban la movilización pacífica y decían que había que renunciar a ciertos privilegios hoy parecen desconocer sus propias palabras en ese momento”.

“Pongamos foco en resolver los problemas, ahí está la centralidad de nuestro gobierno. No vamos a caer, evidentemente, en la estrategia de meter todo bajo la alfombra y decir que esto fue solo un episodio de violencia. Porque las demandas subyacentes del estallido, muchas siguen presentes. La gente pide transformaciones profundas, sigue demandando transformaciones profundas. Y ahí va a estar el centro de nuestra preocupación”, cerró la secretaria de Estado.