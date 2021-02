Exgobernador de Tamarugal reemplazará a Hugo Gutiérrez (PC) en la Cámara de Diputados

El pasado 11 de enero cuando se realizó la inscripción de candidaturas ante el Servicio Electoral (Servel) para postular a la convención constitucional, un nombre llamó la atención. Se trató del diputado Hugo Gutiérrez, quien optó por dejar su escaño en el Congreso para postular a conformar el órgano que redactará la nueva Carta Magna.

Por ley, el parlamentario por el distrito 2 de Tarapacá, debió dejar su cargo, lo que se concretó la última semana de enero. Y hasta hoy se desconocía quién sería su sucesor en el cargo.

Un tema que fue resuelto esta jornada cuando el ahora exparlamentario informó que será el exgobernador de Tamarugal, Rubén Moraga Mamani, la persona que ocupará el cargo que dejó vacante en el Congreso.

La normativa del Parlamento establece que el partido por el cual el diputado que deja el cargo fue electo, es el encargado de definir al reemplazante del saliente legislador.

Por esta razón, Moraga -militante comunista y secretario regional- ocupará el puesto, por el periodo restante que quedaba de cargo, el sillón de Hugo Gutiérrez en la Cámara Baja.

“El PC ha procedido a la designación, en mi reemplazo para el resto del tiempo que queda, debiendo jurar como Diputado de la República el 2 de marzo del presente año, al compañero Rubén Moraga Mamani. Quiero agradecer que él haya aceptado esta nominación parlamentaria”, dijo Gutiérrez.

Y agregó sentirse “contentos, orgullosos, que él sea el próximo diputado de la región”.

Moraga Mamani es Biólogo Marino, Magíster en Microbiología y Doctor en Ciencias Biológicas. Milita en el PC desde 1983.

Gutiérrez, por otra parte, sobre su desafío de llegar a la Convención, declaró que “no me voy, por el contrario, me quedo. Y me quedo defendiendo los intereses de mi pueblo, de mi gente, en lo que sin duda va a ser un desafío histórico de darle a nuestro país una nueva Constitución política, primera vez una Constitución hecha por el pueblo de Chile”.

En tanto, el otro cupo en el Congreso, dejado por el diputado independiente ex Revolución Democrática, Renato Garín, será resuelto en una consulta ciudadana a realizarse el 13 y 14 de febrero en el distrito 14 -al que pertenecía Garín- entre la vicepresidenta del partido, Marcela Sandoval y la exdirigenta estudiantil, Paz Gajardo.