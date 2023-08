Exseremi de Vivienda de Antofagasta responde a dichos de Andrade y dice que “no hubo ningún trato particular”.

El exseremi de Antofagasta, Carlos Contreras, rompió el silencio que había mantenido desde el inicio de la investigación por el convenio de $426 millones suscrito entre la repartición y la fundación Democracia Viva, que ha remecido al oficialismo y ha derivado en otras indagatorias en diferentes regiones del país por convenios irregulares con organizaciones.

En conversación con 24 Horas, Contreras se refirió a los dichos de Daniel Andrade –fundador de Democracia Viva– quien ayer en el matinal Contigo en la Mañana de CHV, declaró que “es el Minvu y en particular el seremi el que me contacta a mí y entiendo que también contactó a todas las otras fundaciones nuevas, entre comillas, que participaban de estos convenios”.

Ante esto, Contreras aseguró este sábado que “el procedimiento de búsqueda con las organizaciones fue el mismo para todas, no hubo ningún trato particular. Todas hablaron con las autoridades, todos los directivos fueron contactados desde Serviu, Seremi, desde jefatura, en algunos casos conversé yo”.

La exautoridad detalló que la incorporación de nuevas organizaciones comenzó porque cada cada debían renovar el listado de organizaciones, ya que algunas de ellas tenían atraso en sus procesos de rendición y esto impide generar nuevos convenios, por lo mismo debían buscar nuevas organizaciones.

En la misma línea, Contreras hizo énfasis en que el “proceso es igual para todas las organizaciones, no se hace ninguna diferencia, todas pasan por una serie de entrevistas con la autoridad”.

Con respecto a la investigación, señaló que aún no ha declarado ante la justicia, además dijo que “generamos nuestros propios instrumentos y nuestras propias formas en la región, bien o mal, con un error grande político, pero que en mi visión no pasa de eso y todo lo demás es algo que debe definir la justicia, por eso me pongo a disposición del proceso de investigación”.