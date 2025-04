FA responde a Cooper por escuchas a Crispi: acusa “utilización de la justicia” y apunta a la separación de poderes

La intervención del celular al exasesor del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, puso en alerta al Frente Amplio (FA), que rápidamente salió a cuestionar las medidas intrusivas en contra de uno de los personeros de mayor confianza del Presidente Gabriel Boric.

Ante los reproches de la intervención telefónica a Crispi, el persecutor defendió este lunes su acción, pues “se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestionan, digamos, las intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico o terrorismo“.

La presidenta del FA, Constanza Martínez, respondió a estas declaraciones y partió señalando que sus cuestionamientos no son hacia las diligencias intrusivas, sino que apuntan a resguardar que las investigaciones no se utilicen para “afectar la honra de una persona que no está involucrada en los casos”. En particular, se refirió a cuando los querellantes tienen motivaciones políticas.

Respecto a Crispi, planteó que lo correcto en las intervenciones telefónicas es que sean autorizadas por la Corte Suprema, a diferencia de la diligencia en contra del frenteamplista que fue visada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

“Cuando se trata de investigaciones que involucran a distintos poderes, hay cierta legislación que obliga a que, por ejemplo, sea la Corte Suprema la que pueda aceptar que se hagan esas medidas porque efectivamente tiene que haber separación de poderes”, añadió.

Martínez pidió “tener cierto cuidado, sobre todo en el respeto de nuestra democracia y también de no hacer un empate que es dudoso en casos de corrupción cuando hay una exalcaldesa de la UDI que ha robado cerca de 30 mil millones de pesos”.

Por lo mismo, recordó que Irina Karamanos y Gonzalo Winter fueron afectados con acusaciones que luego fueron desestimadas por la justicia.

Y manifestó que en estos casos “se dice que tienen antecedentes, pero no hay ninguno de los antecedentes, eso se filtra y con eso hay una utilización de la justicia para hacer puntos políticos. Eso es lo que nos preocupa. No que se investigue a fondo".