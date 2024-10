“Falta mucho para eso” y “son la forma de resolver la diferencia”: primarias presidenciales y las definiciones de Matthei y Carter

Mientras se están desarrollando durante este fin de semana las elecciones regionales y municipales en nuestro país, existe la incertidumbre respecto a las posibles definiciones al interior de los partidos sobre las elecciones presidenciales del 2025.

En ese contexto, al interior de Chile Vamos todavía existen dudas sobre los candidatos que presentará la coalición y si se llegarán a realizar primarias.

Sin embargo, quien presenta mayor reconocimiento como la posible candidata del conglomerado es la actual alcaldesa de Providencia, y que no presentó su candidatura a la reelección, Evelyn Matthei (UDI).

Consultada tras ir a votar sobre si es la actual candidata de Chile Vamos, Matthei señaló que “falta mucho para eso. Hoy día lo importante son las autoridades locales: gobernadores, alcaldes, cores y concejales. Créanme que son autoridades muy importantes”.

“El resto se verá probablemente en marzo, abril del próximo año. Yo creo que esto es del próximo año. Más bien tipo marzo, abril. Yo creo que por ahí debieran venir”, agregó respecto al desarrollo de primarias.

Además, la todavía alcaldesa explicó que se encuentra desarrollando equipos ante una posible candidatura.

“Voy a trabajar mucho, como lo he hecho siempre. De hecho ya estoy trabajando. Porque aunque uno no sepa si voy a ser candidata o no, todavía lo que sí hay que formar equipo, lo estamos formando. Ya tenemos muchas propuestas”, explicó.

A lo que agregó: “Estamos trabajando con mucha seriedad, pero quién va a ser la persona que lo represente lo veremos el próximo año”.

Deja La Florida

Quien también se refirió al posible desarrollo de primarias presidenciales al interior de Chile Vamos fue el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien acudió a emitir su voto en lo que es su último periodo como jefe comunal de La Florida. Al respecto, recordó principalmente el ejemplo del expresidente Sebastián Piñera.

“Pero si en política algo enseñó el presidente Piñera fue que en las dos elecciones que compitió siempre fue a primaria. Era el favorito lejos y en las dos veces se sometió a primarias”, explicó al respecto.

“Si el presidente Piñera fue a primaria, sentó un presente que no se puede cambiar. Hoy día las primarias son la forma de resolver la diferencia”, agregó al respecto.

Además de recordar la figura de Sebastián Piñera, también mencionó que Chile Vamos debería realizar primarias.

“Esperemos que ocurran. Yo no creo que Chile Vamos cometa el error de no hacer primaria. Primero porque en la izquierda van a haber primaria, segundo, porque a la gente le gusta y tercero, porque el que se esconde es porque tiene miedo”, explicó.