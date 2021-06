Figueroa asegura que “el mundo de la educación pública, gestionada por los municipios, ha estado totalmente al debe” con el retorno a clases presenciales desde fase 2

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, participó la mañana de este jueves en el seminario titulado “La crisis educacional que ha dejado la pandemia” -organizado por Caples UC- donde insistió en la necesidad de que los estudiantes retornen a clases presenciales, si las condiciones sanitarias lo permiten, y aseguró que en esta materia “el mundo de la educación pública, gestionada por los municipios, ha estado totalmente al debe”.

El ministro planteó que “es importante generar clarísima conciencia de que en la medida de que las condiciones sanitarias lo permitan, y eso hoy día es muy simple en cualquier comuna que no está en cuarentena, las actividades presenciales deben recuperarse”.

“Llevamos, desde marzo a la fecha, casi 9.000 establecimientos que han tenido actividades presenciales en algún momento durante este año. Hoy día son del orden de 4.500, entre colegios y jardines, que están actualmente en actividades presenciales. Tenemos del orden de 700 establecimientos que no han interrumpido las actividades presenciales desde marzo a la fecha”, relató Figueroa.

Sobre lo anterior destacó que este “esfuerzo” ha sido encabezado por “establecimientos particulares subvencionados, por establecimientos que pertenecen a los servicios locales de educación y también por colegios particulares pagados”.

Sin embargo, lamentó que “el mundo de la educación pública, y específicamente de la educación pública gestionada por los municipios, ha estado totalmente al debe en esta tarea. Hoy día, de los 4.000 establecimientos que están funcionando, del orden de un 75% son establecimientos particulares pagados, cerca de un 60% son particulares subvencionados, cerca de un 70% pertenecen a servicios locales de educación y solo un 19% son establecimientos públicos”.

Y continuó: “Es decir, los sostenedores municipales, que son funcionarios públicos elegidos entre otras cosas para administrar la educación en sus territorios, están en comunas donde no hay cuarentenas y donde la situación sanitaria por lo tanto está disponible para poder generar espacios de presencialidad con todos los protocolos, lamentablemente están dejando a esas familias sin la posibilidad de optar si asistir o no a clases en un escenario donde hay un seguro para los niños, donde los profesores están vacunados, donde los protocolos existen y son exigentes, donde hay recursos para poder cumplir. Sepan que 57 mil millones de pesos dejaron de usarse por el mundo municipal el año pasado”.

“O sea cuando a mí me dicen que ‘no hay recursos’ y yo veo que hay $57 mil millones arriba, y que no se utilizaron para el fin al que se habían destinado, que es el cumplimiento de las medidas sanitarias y el perfeccionamiento de los mecanismos educacionales a distancia, como lo he dicho varias veces, no hay excusa para que un sostenedor público, que no está en una comuna en cuarentena, mantenga su establecimiento cerrado”.

Respecto a este último punto insistió que “son las familias las que tendrán que tomar la decisión” de si envían o no a sus hijos al colegio.

“Creo que aquí es urgente despolitizar al máximo este debate. Cuando el problema de politizarlo es diverso. Si politizamos la educación, el problema deja de ser un problema pedagógico y pasa a ser un problema político y la soluciones, si el problema es político, dejan de ser soluciones técnicas y pasan a ser soluciones políticas. Nada de eso sirve para el bienestar de los niños y de los jóvenes”, sostuvo Figueroa.

Antes de cerrar su intervención, el titular de Educación comentó que “necesitamos hacer del espacio educativo, un espacio libre de conflictos políticos para que podamos tomar decisiones racionales en un contexto complejo que apunten al mayor beneficio de los niños y jóvenes (...)”.

Posteriormente a la hora de contestar preguntas, Figueroa se refirió a la importancia de que el factor “humano” esté presente en esta discusión y aseguró que existen casos en que los directores de los colegios quieren abrir los establecimientos, lo que termina siendo impedido por el sostenedor.

“Lo que yo quisiera es que ese factor humano lo empecemos a ver a nivel político para que esto lo pongamos como una verdadera prioridad y a nivel de quienes tienen responsabilidades políticas, como por ejemplo, los alcaldes que son los sostenedores de la educación pública. Ningún director lo va a reconocer en público pero me consta que directores de colegios públicos quieren abrir sus escuelas y se topan con el sostenedor. Eso no puede seguir pasando en Chile”, dijo el ministro.