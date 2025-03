Figueroa (PC) cuestiona tiempos en investigación contra Cariola: apunta que caso estalló después de nominarla como carta al Senado

Solo dos días sin mayor ruido pasaron desde que el comité central del Partido Comunista nominara a la expresidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), como candidata a senadora por la Región de Valparaíso, hasta que se iniciaron diligencias contra la diputada por el caso Sierra Bella.

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, señaló que era “llamativo” el timing en que sucedieron los hechos. Así lo transmitió en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción.

“¿Cómo no te va a llamar la atención que nosotros hacemos pública nuestra disposición a contribuir con Karol Cariola como candidata al Senado de la misma región y estalla todo este proceso?”, cuestionó y luego agregó: “Nosotros no somos ni fiscales, ni somos peritos, ni investigadores privados, pero como juicio político, no deja de llamarnos la atención”.

“Esperamos que no haya ningún asomo de duda respecto del rigor con el cual se está haciendo esta investigación, pero no deja de llamarnos la atención que fuera justo el día en que nuestra compañera daba luz, que se produzca la diligencia”, continuó.

(Foto: Aton Chile)

En esa línea, explicó: “No solo nos preocupa nuestra compañera y todo el daño que le puede significar para ella y a su propio hijo, también nos preocupa que finalmente se ponga un manto de dudas sobre la Fiscalía. Por eso, los llamados son a tratar de resolver ese eventual cuestionamiento”.

Con respecto a las filtraciones, Figueroa señaló: “En el caso de Karol, se hace la dirigencia para solicitarle sus aparatos electrónicos que fueron entregados inmediatamente. En el caso de Irací (Hassler), hace más de dos años que están a disposición de la Fiscalía, el celular, los aparatos electrónicos de Irací. Entonces, el acceso a esta información estaba hace mucho tiempo, mucho tiempo, no surgió el viernes en la noche, o el sábado en la noche, antes de que Karol estuviera en la sala de parto”.