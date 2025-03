“Pasan por arriba de todo”: Kast reprocha al PC por posible candidatura presidencial de Daniel Jadue

La mañana de este lunes, el fundador y candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, lanzó sus dardos contra el Partido Comunista por el posible levantamiento de la candidatura presidencial de Daniel Jadue.

El exjefe comunal se mantiene actualmente con arresto domiciliario, y arriesga una pena de 15 años de cárcel imputado como autor de los delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal.

Tras ser consultado al respecto en un punto de prensa, Kast señaló: “Yo no soy quien para definir los candidatos del gobierno, pero me llama la atención que algún partido político quiera presentar de candidato a alguien que está bajo arresto domiciliario y eventualmente pueda terminar en prisión”.

En esa línea, agregó: “No lo entiendo. Solamente puede estar en la lógica comunista, que pasan por arriba de todo. A nosotros jamás se nos ocurriría presentar de candidato a alguien que está formalizado y con arresto domiciliario”.

Con todo, Kast lanzó: “Me ha tocado debatir en algunas ocasiones anteriores con Daniel Jadue, y eso creo que hubo uno, y después él se negó a seguir debatiendo. Le debe haber ido mal en ese debate”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

“Nerviosismo”

Respecto a los llamados de Chile Vamos de competir en una primaria, Kast señaló que “se dice mucho por la prensa, se dan anuncios por la prensa que nunca se concretan en la práctica. A lo mejor a nivel de partido eso se puede haber producido, pero al menos que yo, que he sido candidato en otras ocasiones, nunca se ha concretado en algo puntual. Una vez creo que me mandaron como una carta firmada por los presidentes de los partidos y como me mandaron la carta la contesté por carta, pero me mandaron una carta sabiendo cuál era la respuesta, por cumplir”.

En ese sentido, agregó que “si alguien quisiera avanzar en eso debería haberlo hecho bastante antes y no en momentos que uno ve que se le producen como dificultades internas a otras candidaturas, de armar equipos, de tener jefe de campaña. Uno esperaría que todo eso fuera antes de ver los problemas, y más aún cuando algunos de ellos se fijan más en la encuesta de lo que nosotros hacemos y todos estos llamados aparecen cuando ven que otros dos candidatos empiezan a subir y una candidatura empieza a bajar. Yo creo que eso refleja algo de nerviosismo”.