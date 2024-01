Formalización de Yáñez: las diferencias dentro del PC por la investigación al general director de Carabineros

La situación que atraviesa Ricardo Yáñez, el general director de Carabineros, se ha tomado la discusión pública. Desde el Partido Comunista, algunos personeros han manifestado sus posturas sobre el tema que van por sendas diferentes, provocando una disputa en la tienda.

El jefe policial ya tiene fijada para el 7 de mayo su audiencia de formalización de cargos en su contra como autor de delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada en el periodo del estallido social.

Diferentes figuras políticas han salido a respaldar al general Yáñez, o bien a cuestionar su permanencia en el cargo. Por su parte, el jefe de la bancada de diputados del PC, Luis Cuello, cree que si se lleva a cabo la formalización, Yáñez debe dejar su puesto.

Sin embargo, desde la colectividad liderada por Lautaro Carmona, aún no toman una postura sobre el tema. “La secretaria general, Bárbara Figueroa, señaló a Radio Infinita que a través de una comisión nacional del PC, van a hacer “un pronunciamiento oficial como partido cuando corresponda”, pero que “la voz oficial del partido está representada de sus autoridades unipersonales”.

Sobre los dichos de Cuello, Figueroa dijo que “ustedes comprenderán lo que debe significar para dirigentes que son diputados hoy día de la República, que una vez más estemos enfrentados a una situación donde la violación a los derechos humanos por parte de una institución como Carabineros está en el centro del debate. Entonces, no es que uno esté diciendo no, mira, no hay que inhibirse de opinar, lo que estamos diciendo respecto de una comisión nacional de nuestro partido que es una comisión auxiliar, que nosotros vamos a hacer un pronunciamiento oficial como partido cuando corresponda”.

“No es que en este sentido nosotros pretendamos proteger la figura del director general de Carabineros ni mucho menos, de lo que se trata de actuar con suma prudencia, porque aquí se ha tratado de poner el punto casi como un empate donde algunos están diciendo que el rol de la Fiscalía, que el rol del Ministerio Público ha sido poco objetivo, que cómo es posible que hoy día se esté cuestionando el rol del director general de Carabineros mientras está el debate de las pensiones de gracia”, añadió Figueroa.

Desde el Ejecutivo han expresado que se debe separar la situación del policía con la labor de Carabineros, “porque hay unos que pretenden que, por un lado, se frene la agenda de seguridad”, así lo manifestó la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien también milita en el PC.

Sin embargo, el diputado Cuello, insistió esta mañana en Radio Duna que “si se formaliza, se hace insostenible su permanencia en el cargo y su permanencia frente a Carabineros (...) Está provocando mucho ruido y eso no le hace un buen servicio a la labor que hace la policía, que es contar con un general que está cuestionado y que además no ha colaborado, eso lo han dicho varios abogados, no ha colaborado con la investigación”.

Consultado por si cree que hay “dos almas” del gobierno en este tema, Cuello respondió que no y que “existen diferencias de opinión, pero quienes han expresado una opinión distinta es porque no han considerado el origen del asunto. Se muestra una sola parte del problema, olvidando cuál fue el motivo de porqué se generan estas investigaciones y donde hay responsabilidad de mando”.