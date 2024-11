El abogado y candidato a la gobernación de la Región Metropolitana, Francisco Orrego Gutiérrez (RN) abordó esta tarde los resultados de la jornada electoral, que lo situaron por detrás de su contendor Claudio Orrego Larraín (Ind).

“Hicimos una campaña tremenda, linda, propositiva, llena de esperanzas. Y el día de hoy yo estoy con esta sonrisa porque he recibido el cariño de la gente en cada uno de los recorridos de las 52 comunas de la Región Metropolitana”, agradeció.

El panelista de Sin Filtros fue acompañado en la tarima por los presidentes de los partidos de Chile Vamos, Guillermo Ramírez (UDI) y Rodrigo Galilea (RN) y por la abanderada presidencial del gremialismo, Evelyn Matthei, entre otros dirigentes.

Francisco Orrego reconoce su derrota y desea éxito a Claudio Orrego al mando de la gobernación de la RM Foto: Javier Torres/Aton Chile

“Lógicamente, muchachos, hay que felicitar a quien ganó el día de hoy, a Claudio Orrego. El mejor de los éxitos en estos próximos cuatro años en los que sé que te vas a dedicar a resolver esos problemas que hoy día la Región Metropolitana tiene, porque son muchos y los vecinos hoy día están están esperando que se mejoren las cosas. Y cuenta con mi apoyo para estos próximos cuatro años”, reconoció.

El jurista, además, resaltó la convocatoria que obtuvo con su campaña: “Es lo que ha hecho que esta campaña tenga épica, tenga mística. Que hayamos logrado levantar a millones de chilenos que estaban desencantados de la política. Y mi reflexión el día de hoy es esa. ¿Quién se iba a esperar que tuviéramos una elección como la que tuvimos el día de hoy? ¿Quién iba a esperar que estuviéramos contando voto a voto en esta elección para ver quién era el futuro gobernador?”.

“Y yo estoy muy contento porque hoy día mi generación, una generación que había estado callada y silente durante mucho tiempo, se puede levantar con fuerza, con energía, con ánimo y con propuesta para enfrentarse a una papeleta y decir acá los jóvenes tenemos mucho que decir. Acá los jóvenes tenemos mucho que proponer. Acá los jóvenes nos hemos preparado para ejercer cargos de liderazgo público”, resaltó.

El dirigente también agradeció a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien lo respaldó durante la campaña electora. “Apostó todo su capital político en esta candidatura. Y me acompañó, me enseñó, me asesoró, y me ayudó en esos momentos en que las fuerzas flaqueaban”, destacó.

Junto con relevar el apoyo de los jefes partidarios de la oposición, el excandidato finalizó su intervención haciendo alusión a una de las prendas de vestir por las que ha sido reconocido en este periodo: “La guayabera quedó para quedarse, porque la guayabera tiene mucho que decir, porque la alegría se viene y porque la esperanza de que las cosas se pueden hacer mejor están recién comenzando. Seguimos trabajando, seguimos de pie, seguimos defendiendo la idea. Y queridos, nos vemos en las calles”.