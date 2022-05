Giorgio Jackson por Estado de Excepción en la Macrozona Sur: “Velaremos por el irrestricto y pleno respeto a los DD.HH.”

El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, abordó desde el Congreso el anuncio del Ejecutivo respecto a aplicar un Estado de Excepción “acotado” en la Macrozona Sur del país.

Durante la noche del lunes, la ministra del Interior, Izkia Siches comunicó la decisión del Ejecutivo desde La Moneda flanqueada por sus pares del Comité Político y personeros de los partidos oficialistas. Si bien el Presidente Gabriel Boric al llegar al gobierno había dejado en claro que estaba en contra de mantener esta medida que venía de la administración de Sebastián Piñera, finalmente se optó por esta vía “acotada”, tras una serie de fallidas negociaciones con los colectivos oficialistas para buscar avanzar en el proyecto de Estados intermedios que era el camino que el actual gobierno quería seguir para el resguardo de rutas de la zona.

“Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas. Hemos sido testigos de cobardes ataques, como el que sufrió Ciro Palma. También hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”, dijo anoche la jefa de gabinete.

Y este martes, Jackson fue consultado en el Congreso por la decisión del Ejecutivo para el retorno de militares a la Macrozona Sur.

“Nosotros como Ejecutivo en un comienzo habíamos pensado que era mejor tener una nueva modalidad de los Estados, en este caso de resguardo y protección de rutas, sin embargo lo que nos dimos cuenta al conversar con las distintas bancadas es que esto además de demorarse más tiempo, en general sin los consensos para esa nueva modalidad, lo que iba a generar además es un aplazamiento y, por lo tanto, nosotros queríamos dar una señal como Ejecutivo de que queríamos actuar rápido y por eso, en el decreto, hemos generado lo más acotado que nos permite la legislación para poder cumplir con esta garantía de seguridad en la zona”, explicó Jackson.

“Nosotros hicimos todos los esfuerzos para tener un paquete que sea integral, es decir, que no solamente se quede como lo hemos criticado en el uso de la fuerza disuasiva para efectos de generar seguridad, sino que hay que ir a los temas de fondo. Nosotros con esta medida y con el tiempo que tuvimos para debatir sobre otros posibles mecanismos también aprovechamos en avanzar en concretar ciertos anuncios en materia de los problemas de fondos. Nosotros estamos tomando todas las acciones. Hemos intentado distintos caminos y si es que no resulta por uno, uno va por otro. Lo que nos orienta es poder tener la capacidad de actuar frente a los vecinos y vecinas de la zona”, complementó el secretario de Estado.

Jackson también fue consultado en el Congreso por los dichos de la ministra Jeannete Vega en una entrevista con la Revista Ya de El Mercurio. En dicha publicación dada a conocer hoy, la secretaria de Estado afirmó: “El Estado de Excepción ¿qué significa? Coartar un montón de libertades y, por otro lado, el apoyo de los militares, pero hay que estar dispuesto a que efectivamente haya muertes... y creo que no es la solución para el Wallmapu, un lugar donde ya hay una cultura de violencia y muertes”.

Al respecto, el titular de la Segpres contestó que “tengo entendido que el contexto en que se dio la entrevista fue hace un tiempo atrás, no tengo más contexto sobre esa entrevista, así que me imagino que tendría que responderlo la ministra. Nosotros vamos a estar velando porque cada una de las acciones estén en irrestricto y pleno respeto a los DD.HH. Ese será el compromiso que como Ejecutivo, en conversación con las FF.AA., vamos a tener y en coordinación con las policías. Para nosotros esto es un tema muy sensible y por lo tanto, prioritario”.

Mientras que frente a la pregunta de si pesó en la determinación del gobierno la postura de algunas tiendas de la coalición, como la del PC que era contrario a la presencia militar en territorio mapuche, el secretario de Estado afirmó que “no fue la representación de ningún partido en particular que haya hecho que el gobierno tomara esta definición. Como dije, partidos de oposición y oficialismos, ambos, tuvieron ciertas dudas y aprehensiones que impidieron generar un consenso que era llegar a los 3/5 para aprobar en ambas cámaras. Y eso nos hizo optar por esta otra herramienta”.