Gloria Hutt ante posibilidad desde la oposición de presentar AC contra Boric: “Hay que usarlas con cuidado y prudencia”

Tras asistir a votar en el campus Oriente de la Universidad Católica, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, se refirió a las discrepancias en la oposición respecto a la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del Presidente Gabriel Boric por las diversas aristas del caso Monsalve.

En una entrevista con La Tercera, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez señaló: “Nosotros somos verdaderamente demócratas y no estamos por remover a un Presidente democráticamente electo, a diferencia del propio Presidente Boric y de muchos otros que votaron dos veces por destituir al expresidente Sebastián Piñera”.

A lo que agregó: “Hemos estado permanentemente evaluando nuestras acciones, y a mí me parece que al día de hoy una acusación constitucional al Presidente Boric sería un error gigantesco”.

En cambio, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló al momento de llegar a su local de votación que “las acusaciones constitucionales nunca hay que descartarlas, son una herramienta muy importante, es la manera en que se equilibran los poderes del Estado cuando las autoridades públicas, en este caso los secretarios de Estado, infringen la Constitución o las leyes, o las dejan sin ejecución o ponen en riesgo la seguridad de la Nación”.

A lo que agregó: “Por supuesto que hay que estar al mérito y ver si es que efectivamente se justifica una presentación o no. Me da la impresión que no va a ser necesario porque en el poco tiempo, yo creo que en menos de 10-15 días va a haber movimientos de gabinete y me da la impresión que en este caso sí van a sacar a la ministra Tohá”.

En ese contexto, la timonel de Evópoli señaló: “Lo que nosotros hemos planteado son dos cosas bien concretas. Uno, una comisión investigadora para despejar precisamente las actuaciones de los ministros y del presidente respecto a este caso. La segunda es una presentación que hicimos en Contraloría para que despeje algunas cosas bien concretas, desde el uso de recursos públicos hasta el rol de la PDI, la protección de la víctima”.

“Nosotros creemos que, dada la gravedad de este caso, la comisión investigadora es un camino para poder evaluar mejor. Eso creemos que es la manera y por eso Chile Vamos lo ha planteado en esa forma”, agregó al respecto.

Consultada sobre si no descartarían presentar una acusación constitucional, explicó que “por algo la Constitución entrega herramientas, pero nosotros creemos que es necesario ser muy prudentes. En el caso de Evópoli particularmente hemos sido muy cuidadosos con el uso de las acusaciones constitucionales, no las hemos apoyado siempre, justamente porque hay que usarlas con cuidado y prudencia”.