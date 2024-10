Guillermo Ramírez, presidente UDI: “No estamos por remover a un Presidente democráticamente electo”

“Esto no quiere decir que nosotros no estemos pidiendo con toda la fuerza del mundo que el Presidente Boric aclare y se haga cargo de las decisiones que él tomó”, dice el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, para justificar la postura de su partido de no endurecer el tono contra el Jefe de Estado a raíz de la crisis que golpea a su gobierno por el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve.

Aunque insiste en que la ministra del Interior, Carolina Tohá, debe dejar su cargo, asegura que, por ahora, no empujarán una acusación constitucional contra el Mandatario porque no quieren generar una inestabilidad institucional para el país.

Sobre las elecciones de este fin de semana, Ramírez sostiene que la apuesta de su colectividad está en obtener un buen número de alcaldes. “Tenemos la responsabilidad de ayudar a Evelyn Matthei a llegar a La Moneda y por eso mismo hicimos un esfuerzo por buscar buenos candidatos”, dice.

En esta crisis la derecha ha actuado con cautela, ¿a qué se debe?

Por un lado está la arista penal, en la que nosotros respetamos el principio de presunción de inocencia. Y lo respetamos sabiendo que si a alguno de nosotros el día de mañana nos acusan falsamente, la izquierda no va a tener la gentileza de respetarlo. La otra es la arista política, en la que el gobierno, cuando toma conocimiento de estos hechos, solo toma malas decisiones que ofenden a la ciudadanía, particularmente a las mujeres. Todas las cosas que hemos conocido ni al Presidente Boric ni a la ministra (Carolina) Tohá les parecieron lo suficientemente graves como para remover inmediatamente al exsubsecretario Manuel Monsalve.

¿Por qué no han apuntado al Presidente Boric como sí lo han hecho en otras instancias?

Nosotros somos verdaderamente demócratas y no estamos por remover a un Presidente democráticamente electo, a diferencia del propio Presidente Boric y de muchos otros que votaron dos veces por destituir al expresidente Sebastián Piñera. Esto no quiere decir que nosotros no estemos pidiendo con toda la fuerza del mundo que el Presidente Boric aclare y se haga cargo de las decisiones que él tomó cuando supo del caso Monsalve. Al Presidente lo único que le importó fue salir indemne comunicacionalmente, y no tengo mayores dudas de que se quiso ocultar esta situación hasta después de las elecciones municipales.

Usted insiste en descartar una acusación constitucional. ¿Es algo que podrían revaluar tras las elecciones?

Hemos estado permanentemente evaluando nuestras acciones, y a mí me parece que al día de hoy una acusación constitucional al Presidente Boric sería un error gigantesco.

¿Es una especie de mea culpa, por el uso abusivo que ha hecho el sector durante este gobierno?

No. Lo siento así porque cuando la izquierda presentó acusaciones constitucionales contra el expresidente Piñera, desde nuestro sector veíamos con total claridad cómo la locura de ese momento podía generar una inestabilidad institucional brutal para nuestro país.

Lo que sí han pedido es un ajuste en el gabinete. ¿Ve pertinente la salida de la ministra Tohá?

Hace unos días, el Presidente Boric dijo: “Sería ideal que la UDI no pidiera todas las semanas un cambio en el equipo de seguridad”. Si nosotros hemos venido pidiendo la salida de Monsalve, Tohá y (Eduardo) Vergara desde hace meses por su inoperancia y falta de compromiso con la seguridad del país, imagínese lo que opinamos hoy cuando el Ministerio del Interior está sumido en la peor crisis que hayamos visto en años. Por supuesto que creemos que tienen que salir todos los que forman parte de ese equipo de seguridad.

¿Cuál será el impacto electoral de este caso en el oficialismo y de otras controversias que implican a la derecha como el caso Audio?

Tengo la impresión de que si el gobierno retrocede el fin de semana en número de alcaldes y gobernadores regionales, va a ser más por su pésima gestión en materia de seguridad que por cualquier otra consideración.

¿Y en su sector?

Lo que va a quedar claro el domingo en la noche es que la seguridad era el tema exclusivo y excluyente de los chilenos en esta elección.

¿Cómo proyectan los resultados de Chile Vamos y de la UDI en particular?

La historia ha demostrado que el resultado en alcaldes es muy determinante luego para el resultado presidencial. Y, por lo tanto, hemos concentrado nuestros esfuerzos en esa elección en particular, la de alcaldes. La expectativa que tenemos como Chile Vamos en general, y como UDI en particular, es que vamos a subir mucho nuestra representación de alcaldes. En el caso particular de la UDI, vamos a poder exhibir esa noche triunfos en comunas populares que han estado dominadas desde hace tiempo por la izquierda.

La mayor preocupación son las capitales regionales, ¿estima que habrá un salto?

Vamos a tener un mejor resultado del que tuvimos en la última elección municipal.

Se espera que el Partido Republicano consolide su “marca” teniendo un buen resultado en concejales. ¿Cómo miran ese fenómeno?

Las dos veces que ganó el Presidente Piñera, los candidatos de derecha en concejales no obtuvieron más del 40%. Por lo tanto, la elección que realmente importa, pensando en la presidencial, es la de alcaldes. Yo no cambiaría a un concejo municipal completo por el alcalde. Prefiero mil veces más ganar la alcaldía. Desde el retorno a la democracia que quien gana en alcaldes, tiene más fuerza luego para la elección presidencial y parlamentaria. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a Evelyn Matthei a llegar a La Moneda y por eso mismo hicimos un esfuerzo por buscar buenos candidatos.

Pero los republicanos, ¿cuánto hacen mella en el voto duro de derecha que era de ustedes?

No creo que sean capaces de repetir la votación que tuvieron en el último consejo constitucional.

¿Proyecta un cambio en la hegemonía de los partidos de Chile Vamos?

La lucha hegemónica por quién es el partido más grande de derecha es lo que siempre ha generado conflictos y nos ha hecho farrearnos candidaturas históricas. Lo relevante aquí es competirle a la izquierda. Y si toda la oposición, toda la derecha tiene un aumento en concejales, gores, alcaldes y gobernadores regionales, sin duda que es una buena noticia para nuestro proyecto político.

Usted asumió la UDI en un momento crítico. ¿Va a competir para seguir a cargo?

Eso es algo que vamos a decidir después de la elección municipal. Hemos estado conversando con dirigentes históricos de la UDI, con parlamentarios, con alcaldes, con nuestra fuerza, con nuestras bases. Y si la continuidad de este proyecto le hace sentido a la UDI, vamos a estar disponibles.

Pero está en conversaciones…

Tengo ganas de que la UDI vuelva a ser ese partido que genera confianza y que es capaz de mostrarle a Chile un proyecto que le dé esperanza. Esa es mi principal preocupación.