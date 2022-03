Gobernador de La Araucanía invita al Presidente Boric a reunirse con él y los 32 alcaldes de la región en “Cumbre por la paz”

El próximo 13 de abril en Temuco se realizará la denominada “Cumbre por la paz”, un encuentro convocado por el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, al cual serán invitados los 32 alcaldes de las comunas de la región.

Su propósito es comenzar a construir una propuesta de trabajo, que busca consolidar el camino para soluciones definitivas y duraderas, que permitan terminar con la violencia que se vive en la zona.

Rivas, a través de una carta abierta, le manifestó su preocupación al Presidente Boric ante los hechos de violencia en la zona y lo invitó a participar del encuentro.

“Me dirijo a usted desde una región a la que nuevamente se volcaron las miradas del país tras el lamentable atentado a la ministra del Interior, Izkia Siches, pero que en los últimos años ha sufrido cerca de 3.500 atentados y la pérdida de 51 personas inocentes, chilenas, mapuches y no mapuches, víctimas de un conflicto que el Estado debió haber solucionado hace muchos años” se lee en la misiva, en la que Rivas afirma que “queremos paz para todos, seguridad para todos. Sin importar origen, color, sexo o etnia”.

“Quisimos empezar a generar este espacio que creemos tan necesario, donde las autoridades democráticamente electas de la región pudiéramos avanzar en esto que denominamos construir la ruta de la paz, que ha sido tan difícil para nuestra región, pero creemos que cada día se hace más necesario avanzar con soluciones, pero también con voluntades”, comentó Rivas a La Tercera. Esta sería la segunda vez que se realizará, pues la primera fue el 28 de febrero pasado.

Dentro de los puntos que se busca debatir se encuentran la crisis de seguridad democrática, el bienestar social y económico, la construcción de una paz duradera y presentar la voz de la región, mediante vecinos, líderes de comunidades y representantes del mundo público y privado.

El alcalde de Puerto Saavedra, Juan Paillafil, asegura sobre esta reunión que “el diálogo siempre es importante para que las autoridades del gobierno puedan conocer las prioridades que tienen las distintas comunas de la región y también para informar las medidas que se tomarán para solucionar los problemas que tiene la región en materias de seguridad, conectividad vial, agua, pobreza entre otros temas”.

Sin embargo, esta se llevará a cabo en un contexto diferente, pues el sábado 26 de marzo se termina el estado de excepción en la zona, ya que el Presidente Gabriel Boric decidió no extenderlo. Ante esto, desde el gobierno regional tienen incertidumbre por lo que pueda pasar en temas de seguridad.

En la misiva, el gobernador afirma que han esperado “una propuesta robusta, que garantice la seguridad de los habitantes” de la zona, pero que “aún no hemos visto un plan concreto que nos dé tranquilidad y confianza de que así será”.

Por esto le expresa Rivas al mandatario que es necesario que se extienda la medida constitucional “hasta que su gobierno le presente a todo el país un plan concreto que garantice que no retrocederemos en la materia de seguridad”.

“Yo he planteado que necesitamos que se extienda este Estado de Excepción. Creo que los resultados que se han tenido lo podemos ver cuando conversamos con las víctimas, con los diferentes actores de nuestra región, es poder mantener este Estado de Emergencia, pero aquí hay una decisión que aparentemente está tomada por parte del Presidente Boric, que es no continuar con esto”, explica Rivas a La Tercera.

Por el contrario, Roberto Neira, alcalde de Temuco, argumenta que esta medida no ha cumplido desde los márgenes estadísticos, pues “siguieron habiendo atentados, tenemos un número gravísimo de personas fallecidas y una situación compleja de la ministra. Claramente para algunas personas puede ser un mecanismo de seguridad subjetiva, para que sientan cierto grado de seguridad, que yo lo entiendo, no lo voy a criticar, porque hay personas que sienten miedo y quizás la presencia de militares aumenta la sensación de seguridad, pero en el sentido estricto lo que he podido ver, el Estado de Excepción no estaría cumpliendo el objetivo para el cual fue establecido”.

Hace unos días en entrevista con La Tercera, Rivas mencionó que iban a presentar un plan alternativo para hablar de soluciones concretas en la región, ya que, para él, el diálogo es importante pero para resolver los problemas, hay que pasar a la acción, y dicho plan está en desarrollo. Mientras tanto, hoy jueves, el gobernador le envió una carta al mandatario, invitándolo a participar de esta cumbre. Además, serán invitados también el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto.

“Lo que está haciendo el gobernador, de convocarnos a una reunión a nosotros, donde va a estar el Presidente de la República, ese es el camino adecuado, creo que el Estado de Excepción en esta nueva etapa, con estos nuevos hitos de diálogo, cada vez va a quedar más en el pasado, es una discusión que no aporta nada nuevo”, expresa el alcalde de Loncoche, Alexis Pineda.

A continuación la carta abierta de Rivas al Presidente Boric: