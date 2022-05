Gobierno ajusta estrategia en la Macrozona Sur y evalúa prórroga de estado de excepción

Pasado el mediodía de este jueves, la ministra del Interior, Izkia Siches, cruzó desde su oficina al despacho del Presidente Gabriel Boric. En sus manos llevaba el balance sobre el estado de excepción acotado que decretó el Mandatario la semana pasada y que, en una cita que encabezó más temprano, junto a su par de Defensa, Maya Fernández, le habían entregado los altos mandos de las policías y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Guillermo Paiva.

Pese a que la reunión para analizar la medida -que se acota a presencia militar solo en rutas- estaba fijada antes del homicidio del trabajador forestal Segundo Catril, quien falleció este martes tras una emboscada en la Región de La Araucanía, el encuentro cobró otro cariz con su muerte. Ante la presión oficialista por un estado de excepción a secas y la expectación pública, tras la cita la ministra aseguró que la situación estaba siendo evaluada y que harían recomendaciones al Jefe de Estado.

Antes, en entrevista con radio Cooperativa, la titular de Interior había dado luces de lo que está pensando el Ejecutivo para salir de la encrucijada política que enfrentan en materia de seguridad: flexibilizar el actual estado de excepción a otras carreteras y caminos para un mayor despliegue militar, pero focalizado ante las necesidades de cada localidad.

“No desestimamos que podamos evaluar algunas carreteras o rutas donde esta medida se pueda extender”, afirmó Siches, dando cuenta de que están evaluando ajustar el estado de excepción decretado inicialmente.

El miércoles, de hecho, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ya había dado esa misma bajada respecto del tema. “El compromiso es garantizar la seguridad de las rutas, es por eso que queremos que las Fuerzas Armadas se dediquen preferentemente a la seguridad de las carreteras. El gobierno cumplirá con su compromiso que es garantizar la seguridad de las rutas y se evaluará cómo sigue la marcha del estado de excepción”, dijo ese día.

La cita entre Siches y Boric se extendió por cerca de 20 minutos, y quienes conocieron de su tenor aseguran que la ministra le habría hecho -entre otras- esa recomendación al Jefe de Estado, además de pasarle el informe que le entregó las Naciones Unidas (ONU), a cuyos representantes también recibió durante la mañana.

En el Ejecutivo reiteran que la idea de un estado de excepción a secas no sería el mejor camino para resolver la escalada de violencia en la zona, aunque recalcan que sí están evaluando prorrogar la medida acotada por otros 15 días, para lo cual no requieren aprobación del Parlamento. El timing de aquella decisión y cómo se comunique no será baladí para La Moneda: el decreto que rige actualmente tiene vigencia hasta el próximo 1 de junio, día en que el Mandatario entregará su primera cuenta pública ante el Congreso.

En Palacio son conscientes de que si dilatan una decisión hasta esa jornada crucial para el Jefe de Estado podrían terminar empañando los anuncios que prepara el Mandatario y cuyo énfasis estará puesto precisamente en seguridad. Por lo mismo, según las mismas fuentes, se espera que el tema se zanje previamente. De hecho, no se descarta que el asunto se aborde este viernes en un consejo de ministros que liderará la titular de Interior en Palacio.

En su discurso durante los últimos días, tanto Siches como otros personeros de gobierno han apuntado a que la solución de fondo está en mayor inteligencia en la zona y en combatir el crimen organizado que opera tanto en las regiones del Biobío como en La Araucanía.