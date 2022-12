Gobierno llama a esperar exposición de Marta Herrera antes de definir votación de fiscal nacional: “Esa circunstancia es crucial”

La jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, fue la carta elegida por el Presidente Gabriel Boric para fiscal nacional por los próximos ocho años, nominación que se votará el lunes 19 de diciembre en el Senado, donde necesita de 33 votos para ser ratificada.

Anteriormente, el gobierno propuso a José Morales para presidir el Ministerio Público, sin embargo, no alcanzó el quórum suficiente de los senadores para ser elegido. De hecho, por primera vez en la historia una nominación del Presidente de la República para fiscal nacional es rechazada.

Frente a esta segunda votación, desde la oposición son varios los senadores que ya han manifestado que no respaldarán la designación del gobierno. Entre los argumentos, para algunos parlamentarios Herrera sería una supuesta “continuidad” del exfiscal Jorge Abbott, además de considerar la nominación como una “provocación del gobierno”.

Sobre esa situación fue consultada la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que “en el Senado hay opiniones distintas, se señaló también respecto a la primera nominación de (José) Morales, se dijo que era el que tenía más votos y tampoco lo tuvo”.

“Creo que hay que salir un poco de ese ámbito de la lógica del conteo de votos y basarse solo en eso porque en ningún caso nadie tiene la votación asegurada”, manifestó en Radio Pilmaiquén.

Además, señaló que “esperemos que autónomamente (el Senado) puedan en su mérito hacer esta evaluación y poner por sobre todas las cosas poner en primer lugar el interés de todos los chilenos de tener una Fiscalía fortalecida, renovada, en como perseguir delitos que son cada vez más complejos”.

Horas más tarde, en medio de su visita a Valdivia, Vallejo nuevamente se refirió a la votación de fiscal nacional y aclaró que “esto no tiene que ver de hacer campaña por una u otra candidatura, esto se trata de evaluar méritos dentro de la quina que propone la Corte Suprema al Senado”.

Asimismo, destacó que “lo importante ahora es que la candidata tiene un espacio de exposición el lunes que se ha habilitado para que pueda plantear cuáles son los desafíos, para que puedan conocerla más”.

En esa línea, planteo que esperan “que el Senado dentro de su autonomía, pueda evaluar en su mérito y se de el tiempo de escuchar, porque eso determina a veces en la escucha cambio de posiciones y el legítimo”.

La ministra de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, también se refirió a la votación de fiscal nacional y comentó a C13 Radio que “es muy distinto estar el día de la votación enfrentado al botoncito para apretar, apruebo o rechazo, me abstengo, que lo que pasa dos días antes”, y puntualizó en que “las circunstancias van variando, hay análisis, reflexiones y en este caso en concreto, nos falta una cuestión esencial”.

En ese sentido, destacó que el lunes 19 de diciembre “a las 11:00, la postulante Marta Herrera, va a comparecer ante la Comisión de Constitución del Senado para hacer su exposición respecto de su visión de la Fiscalía, sus propuestas, sus planes, la perspectiva con que pretende enfrentar esa gestión. Y en mi opinión, esa circunstancia es crucial, porque eso puede definir una votación o bien también cambiarla de rumbo”.

Además, dijo que espera que “los senadores y senadoras en forma desprejuiciada, y dejando a un lado todas estas polémicas que van saliendo de uno u otro lado, pongan su su atención y su reflexión en lo importante y es el escuchar una propuesta de gestión para nuestra Fiscalía Nacional”.

Por último, Uriarte fue consultada de porqué Herrera no fue elegida en la primera designación del Ejecutivo. “De las conversaciones que se tuvieron y de los comentarios que nos hicieron y de personas que conocían a José Morales, su trayectoria y la presentación que hizo, el Presidente se formó la convicción de que era un muy buen candidato para conducir la Fiscalía”, respondió.

“Lamentablemente el día de la votación, votos que se pensaron que iban a estar no estuvieron y bueno, como le digo hasta que el senador o senadora no está apretando el botón, nosotros no damos por cierta ninguna votación, porque hemos comprobado que no siempre se llega a la votación con la misma intención de voto que se tuvo antes, por distintas circunstancias, no calificamos aquello”, finalizó.