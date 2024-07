Gobierno responde a Matthei por polémico mensaje a candidatos de Chile Vamos: “La política no se trata de prometer, se trata de cumplir”

Las declaraciones emitidas ayer jueves por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), durante una reunión con candidatos de Chile Vamos para las elecciones municipales y de gobernadores, siguen generando críticas.

Y es que, según pudo conocer La Tercera, la jefa comunal les dijo ayer a los cerca de 100 asistentes: “Prometan nomás, prometan, porque les digo no hay nada, nada, que les vaya a generar mayor adhesión que la gente entienda que ustedes realmente se van a preocupar de la seguridad de ellos”.

Desde el gobierno, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, calificó este viernes como “preocupantes” los dichos de Matthei. “Primero, porque en su momento la misma alcaldesa dijo que la reforma previsional no es prioridad, a contrapelo del sentir mayoritario de nuestro país. Segundo, porque en la política no se trata de prometer y prometer y ya. Se trata de cumplir, se trata de avanzar”, sostuvo tras la realización del consejo de gabinete.

“Y (tercero), porque yo creo que el gran interés de las personas es no alimentar los miedos y preocupaciones, sino que las soluciones, las certezas. Por eso tenemos, obviamente, diferencias”, agregó.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

La secretaria de Estado dijo que, por el contrario, la intención del gobierno es -a su juicio- “cumplir con compromisos, es dar certezas, es estabilizar la situación del país para transformar para mejor las condiciones de vida de la población, y en eso estamos trabajando”.

“Yo lamento mucho aquello. Entiendo que (se dijo) en contexto de una reunión privada, pero de todas maneras creo y creemos que la política se trata de no prometer, y prometer, porque ya hemos conocido muchas, sobre todo en materia de seguridad, promesas que al final no tienen los resultados esperados. Y la gente sí quiere resultados concretos, no solo en seguridad, sino que también en pensiones, en ingresos, en materia económica, y ahí va a estar siempre nuestro esfuerzo central”, subrayó.

Subsecretario Monsalve: “La gente sigue esperando”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por su parte, cuestionó a las declaraciones de Matthei señalando que “más que las promesas, lo que importa y lo que la gente espera es la capacidad que todos los sectores políticos tengan para resolver los problemas, no para prometer resolverlos”.

“Creo que es muy importante que todos los liderazgos contribuyan a que los problemas se resuelvan, no sólo a debatirlos, no sólo a prometer, sino a que se resuelvan”, recalcó.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

De acuerdo a la autoridad, “la gente sigue esperando que se resuelvan materias como las pensiones, como las capacidades que el Estado tiene para financiar políticas públicas, y también que se resuelvan temas que tienen que ver, por ejemplo, con la persecución del dinero”.