Gobierno retira veto a reforma electoral que repone multa por voto obligatorio

A solo horas de que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, oficializara el veto para reponer la multa por voto obligatorio en las elecciones municipales de octubre, tras las críticas de la oposición a las indicaciones que excluían de la sanción a mujeres embarazadas y a personas de la tercera edad, el Ejecutivo decidió retirar la facultad presidencial.

Elizalde fue el encargado de liderar las tratativas para presentar la indicación. Cerca de las 14.00 horas, los pormenores fueron explicados por el titular de la Segpres, desde el Congreso detalló que ingresaron un veto sustitutivo, tres supresivos y tres aditivos. Así, la multa –de $33 mil– se aplicaría a todos los electores, se restituiría el feriado irrenunciable y la regulación de campañas en internet y medios locales estaría sujeta al numeral que asegura que los comicios se celebrarán durante dos días. Modificaciones que fueron retiradas definitivamente alrededor de las cinco de la tarde.

Tras el punto de prensa del titular de la cartera, en los pasillos de la sede legislativa comenzaron las críticas de la oposición por la exclusión de la sanción a mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

El jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Benavente, relató que antes de ingresar el veto, el ministro Elizalde se reunió con otros parlamentarios para expresar la “buena fe” del gobierno en esta materia. Sin embargo, acorde al gremialista: “Derechamente se han olvidado de la buena fe. Están estableciendo una multa, primero bastante baja, pero están excluyendo de ella a los mayores de 70 años. Es decir, vamos a tener voto obligatorio para un tipo de electores y voto voluntario para otro. Curiosamente, para aquel grupo de habitantes que habitualmente vota en contra de la izquierda”.

Desde la misma tienda, la senadora Luz Ebensperger cuestionó: “Cuando (las mujeres) estamos embarazadas no estamos enfermas (…) hacer un llamado que ninguna mujer embarazada que puede no tener ningún problema no vaya a votar, no me parece correcto. Lo mismo que las personas mayores de 70 años”.

Asimismo, el jefe de bancada republicano, destacó la reposición de la multa, pero precisó: “Llama la atención el monto de la multa que se haya rebajado. Incluso por estacionar mal se va a pagar una multa más alta que por esta causal y eso demuestra que el gobierno sigue intentando de manera mañosa por secretaría desincentivar la participación”.