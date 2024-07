Guillermo Ramírez tras críticas a la UDI por caso Macaya: “Acá ha habido un intento de tratar de invalidar un partido”

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, se refirió a la agitada semana que vivió la colectividad, luego de la renuncia del senador Javier Macaya a la presidencia de la tienda, a raíz de sus declaraciones sobre el caso de su padre Eduardo Macaya, quien fue condenado por abuso sexual contra menores.

Este martes, Macaya renunció a la presidencia del gremialismo, presionado tras entregar públicamente el respaldo a su padre, quien fue condenado a una pena de seis años de presidio efectivo. “Evidentemente, yo como hijo de, estoy del lado de mi padre”, había señalado el senador.

“Jamás permitiría que una situación familiar, por dolorosa que sea, afectara aún más a las menores de edad involucradas y, asimismo, al desempeño de mi partido y la trascendencia de su responsabilidad frente a Chile”, declaró posteriormente el legislador en un comunicado en que anunciaba dar un paso al costado.

Senador Javier Macaya (UDI)

En esta línea, en conversación con Mesa Central de Canal 13, el diputado Guillermo Ramírez, quien asumió la presidencia de la UDI tras la dimisión de Macaya, catalogó de “valorable” la decisión del ahora extimonel del partido.

“Estamos en un país que es muy raro que alguien asuma una responsabilidad política, y el senador Macaya asumió un error y dio un paso al costado”, indicó el parlamentario.

Asimismo, Ramírez criticó los cuestionamientos que han surgido contra la UDI a raíz del caso, señalando que “el que está involucrado es el padre del senador, y no es algo que tuviese relevancia política para decir que la UDI tiene algo que ver con la causa o el caso”.

“Acá ha habido un intento que me parece poco democrático de tratar de invalidar un partido, de denostarlo y marginarlo, de decir que no somos moralmente validos por el hecho del caso Macaya”, indicó.

El diputado continuó en esta línea, señalando que la UDI es “un partido que tiene altos estándares, hemos respetado siempre las sentencias judiciales, no andamos diciendo como otros partidos que los jueces tienen motivaciones políticas, que hay persecución política. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la institucionalidad de la ley”.

El parlamentario apuntó contra el Partido Comunista, a raíz del caso Jadue, y de las declaraciones de la ministra Vocera de gobierno, Camila Vallejo -quien milita en aquella colectividad- luego de que esta emplazara al gremialismo a “que los estándares a sus autoridades sean mayores”.

“No vamos a aceptar esta invalidación que se nos hace por un caso que es un asunto familiar, y no político ni institucional, que no tiene ningún tipo de vínculo con la UDI”, indicó Ramírez, agregando que “mientras el gobierno siga en esa lógica, no hay acuerdo posible en nada”

Por último, el timonel del gremialismo se refirió sobre las llamadas que realizó el senador Macaya a la Defensoría de la Niñez para hablar sobre el caso de su padre, y una eventual investigación por tráfico de influencias.

“Si es que hay tráfico de influencias hay sanciones y tendrán que aplicarse, y si no las hay, tendrá que decirse frente a toda la opinión pública, a mi ninguna investigación me preocupa”, sentenció Ramírez.