Gustavo Benavente adelanta postura gremialista en moción de censura contra Cariola: “La mayoría vamos a votar a favor”

A horas de que se vote la moción de censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputados, presidida por Karol Cariola (PC), el jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Benavente, adelantó que la mayoría de los gremialistas apoyarán la iniciativa presentada por el exrepublicano Johannes Kaiser con el respaldo del Partido Social Cristiano.

Iniciativa que va en protesta a los dichos del timonel de la tienda comunista, Lautaro Carmona, quien afirmó que lo que ocurre en Venezuela tras las cuestionadas elecciones “no es una dictadura”, posición distante a la críticas del Presidente Gabriel Boric en contra de Nicolás Maduro.

En ese contexto, Benavente detalló: “Fuimos claros en decir que teníamos libertad de acción, no se adoptó ninguna postura unánime, pero prácticamente todos los diputados de la UDI fueron mostrando su parecer en apoyar la censura. En consecuencia, nosotros la mayoría vamos a votar a favor”, detalló en el programa Línea Uno de STGO TV

En esa línea, manifestó: “El Partido Comunista está en una posición que está impidiendo de una u otra manera la marcha del país. Y para nosotros, vuelvo a decir, se hace complejo que la mesa de la Cámara la presida hoy el Partido Comunista, mientras institucionalmente no tenga una definición clara respecto de lo que es Venezuela”.

“Uno dirá Venezuela es un país distinto de Chile, pero la realidad venezolana nos golpea fuertemente a nosotros, ya sea por el fenómeno migratorio, o por las relaciones que tenemos. No nos olvidemos que acá Venezuela y Chile están conectados”, zanjó.

La líder de la testera debió interrumpir su licencia médica para asistir a la Sala, en donde a primera hora después de la cuenta se realizará de la votación para definir la censura.

Días antes de que se diera cuenta de la iniciativa, Cariola realizó sus descargos mediante su cuenta de X: “Creo que no es justo con mi persona que se me juzgue o intente censurar por declaraciones que no me pertenecen. Yo me hago cargo de mis palabras, acciones y decisiones y estoy dispuesta a que me juzguen por ello; pero no corresponde ni es justo que lo hagan por declaraciones que emiten terceros”