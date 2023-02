“Hablarle a un centro espurio”: Piergentili afirma que abordará de “forma privada” con el diputado Ibáñez sus dichos sobre el PPD

Un día después de la inscripción ante el Servel de las listas para enfrentar la elección del Consejo Constitucional, comenzaron ya a exteriorizarse las primeras tensiones al interior del oficialismo.

Ayer se confirmó la división de la Alianza de Gobierno para los comicios que definirán a los integrantes del órgano que redactará la nueva Constitución, luego de que el PS y Apruebo Dignidad ratificaran un pacto juntos, mientras que el PPD optará por ir con el PR y a la DC.

Durante la mañana de este viernes el diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez abordó las diferencias entre ambas listas oficialistas y aseguró que “hoy la democracia se ha convertido en una especie de pelea de audiencias, cada uno tiende a hablarle a sus propias audiencias: ‘Yo soy del Frente Amplio, le voy a hablar a los jóvenes, yo como PPD le quiero hablar... no sé, a un centro espurio’. Yo creo que hoy estamos en un momento en que el voto obligatorio ha roto esa distribución de audiencias, hoy el voto obligatorio lo que impone es que más del 50% que no votaba va a ir a votar, y eso cambia cualquier tipo de correlación”.

Y agregó: “nosotros siempre fuimos desde un principio propensos desde la unidad lo más amplia posible, no fue posible con el PPD, con la DC”.

Palabras que no cayeron bien en el PPD, y así lo dejó ver la timonel Natalia Piergentili, quien aseguró que abordaría en privado con Ibáñez sus dichos.

“Tengo la absoluta confianza de que nosotros no apostamos por división alguna, nosotros apostamos por ampliar la base de apoyo social a una mirada progresista del país, lo hicimos siempre de frente, desde un inicio planteamos la opción de ir en listas separadas, planteamos nuestros argumentos en los comités políticos, en los espacios de conversación”, dijo.

“De modo que si aún hay alguien que cree que aquí hay un afán de divisionismo, lo lamento, habrá que ahondar en las conversaciones, pero no quiero ahondar en una falsa pugna, porque nuestro ánimo es de contribuir, de seguir trabajando juntos. De modo que no voy ahondar en esas percepciones, pero me voy a hacer cargo de conversarlas privadamente, como se tienen que hacer estas cosas con el diputado Diego Ibáñez”, añadió Piergentili.

“Ningún color político puede llevarse la pelota para la casa”

Ibáñez también abordó lo que espera de la elección de consejeros y destacó la importancia de lograr el quórum de 2/3.

Respecto a la aspiración sobre el resultado de la elección, el timonel del partido del Mandatario confesó que no tienen “un número preciso, pero me da la impresión de que para cualquier fuerza el quórum de 3/5 es fundamental. Mientras se logre el quórum adecuado para contribuir a una mayoría donde nadie le pase máquinas a otro, creo que estamos en condiciones de decir que la alianza fue exitosa”.

Ibáñez aseguró, además, necesitar “incluso unidad con la centroderecha para lograr consolidar un piso civilizatorio de derechos sociales que nos permita salir adelante como país. Ningún color político puede llevarse la pelota para la casa”.

Mientras que sobre el proceso de negociación que puede haber en la instancia que redactará la Carta Magna, el diputado indicó que “hay que ser muy generoso en cómo vamos construyendo los acuerdos. Esta pequeñez de cuánto me das tú y cuánto te doy yo y por tanto generar una especie de transacción, me da la impresión de que vuelve un poco frío el debate que debe estar acompañado del calor y de las ganas de unirse”.