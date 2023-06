“Indolencia sorprendente”, “un grave error”: parlamentarios realizan duras críticas a ministra Aguilera tras dichos sobre muerte de bebé de dos meses

Duras críticas recibió la ministra de Salud, Ximena Aguilera, tras referirse al lamentable deceso de una bebé de dos meses de la comuna de San Antonio producto del virus sincicial, menor que requería de un traslado a Arica, ciudad donde estaba la única cama pediátrica disponible a nivel nacional.

Consultada por lo ocurrido esta mañana en San Antonio, Aguilera dijo que “lamentablemente el caso de esta niña era muy grave y aunque hubiese habido una posibilidad de traslado, era difícil que hubiera sobrevivido”.

Las declaraciones de la titular de Salud causaron molestia en parlamentarios de oposición.

“Cuando uno escucho lo que señala la ministra de Salud, es de una frialdad, de una indolencia que de verdad es sorprendente. Por lo mismo, creo que el cargo le queda excesivamente grande. Tampoco ha podido solucionar lo que hoy día esta ocurriendo con las enfermedades respiratorias, especialmente con los menores”, indicó el diputado RN Andrés Celis.

El también miembro de la Comisión de Salud de la Cámara agregó que “todo esto, me parece, que ya no da para más y no se puede seguir improvisando. Lo que cabe, según mi punto de vista, es que dé un paso al costado y asuma un nuevo ministro de Salud”.

Por su parte, el diputado Felipe Donoso (UDI) aseguró a La Tercera que “es un grave error lo que ha dicho la ministra, con el tratamiento adecuado los resultados seguramente serían distintos. No podemos hacer ficción cuando hay un evidente error en el sistema de salud pública, tenemos un sistema que sabemos que funcionaba. Transformar camas a alta complejidad, el unir el sistema publico con el privado, funciona, pero no se ha hecho con la urgencia que se requería. Esto no tiene nombre y creo que la ministra en vez de dar explicaciones equivocadas, tiene que tomar las acciones correctas para salvar la vida de los niños, que hoy sufren la falta de camas críticas”.

En la misma línea, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) condenó las declaraciones de Aguilera e indicó a La Tercera que “las declaraciones de la ministra dan cuenta de que efectivamente no están capacitados para conversar. Que dé como respuesta que aunque se hubiera traslado la menor, habría muerto igual, es impresentable. Es una bofetada para los chilenos y los familiares en particular. Ministra, lo que deben hacer como gobierno es evitar que los niños lleguen a los centros hospitalarios, y para eso hay que tomar las medidas oportunas, y ustedes no lo están haciendo, por eso los niños están pagando las consecuencias de la irresponsabilidad con que están gobernando”.

El diputado de la DC e integrante de la comisión de Salud Eric Aedo manifestó que “aquí no puede pasar colado que se les advirtió tanto a las autoridades de Salud y de Educación lo que iban a enfrentar estas semanas, íbamos a llegar en esta semana y la próxima al peak de enfermedades respiratorias en regiones. Como esto no sucedió en Santiago, y las autoridades solo piensan en la Región Metropolitana, entonces no le importa que mueran niños en las regiones”.

La diputada Camila Flores (RN) señaló que también se requieren responsabilidades políticas por lo ocurrido. “Acá necesitamos responsabilidades no solamente administrativas, sino que también se requieren responsabilidades políticas. Hemos tenido autoridades en materia de salud sumamente ausentes. No puede haber impunidad desde el punto de vista político en esta situación. Acá tiene que, ya sea el subsecretario -Fernando Araos- o la misma ministra, reconocer responsabilidad por la omisión en sus actuaciones, por la negligencia y no proveer esto”.

El diputado del Partido Radical y también integrante de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino, indicó a La Tercera que “la ministra trató de ser técnicamente correcta, pero terminó siendo poco humana y empática con el dolor de la familia”.

La diputada María Mercedes Bulnes (ind-integrante comité FA) defendió la gestión del gobierno en la materia. “Decir que el Ministerio de Salud ha improvisado me parece una falta de respeto y deshonestidad tremenda”, manifestó, destacando medidas del Ejecutivo como el “Copago Cero”, o la reducción de las listas de esperas quirúrgicas. “No debemos mentirle a la gente por una opinión o posición política distinta. El diputado Celis critica a la ministra Aguilera, pero quienes utilizan y se aprovechan políticamente con un hecho tan doloroso para una familia es a quienes les queda grande el cargo”, agregó.