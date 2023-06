El mensaje de Kast a los consejeros republicanos ante instalación del órgano redactor: “No decir cosas de las cuales se puedan arrepentir”

“Lo primero es la prudencia, no decir cosas de las cuales se puedan arrepentir”. Ese fue el mensaje que previo a la ceremonia de instalación del Consejo Constitucional, envió el líder de Republicanos, José Antonio Kast.

En conversación con el programa El Líbero e Instituto Res Publica, Kast señaló que “entendemos que hay una primera etapa que elaboran 24 personas que uno entiende que son personas bien intencionadas, ese es un material, no es el fin y sobre ese material hay que trabajar y eso requiere prudencia, conocimiento, preparación y diálogo”.

En esa línea, también agregó que “después cuando se desarrolle esto tendremos que cada uno emitir un juicio, si estamos conformes o no con esto, pero no adelantemos juicios hoy día sobre algo que no sabemos como va a terminar”.

Fue este miércoles que se realizó la aceptación del cargo de consejeros constitucionales y, además, se eligió a la mesa directiva del órgano encargado de redactar una nueva propuesta de Carta Magna.

La abogada republicana, Beatriz Hevia, fue elegida con 33 votos a favor para presidir el Consejo Constitucional. En su discurso, señaló que “nuestro rol como consejeros, es buscar acuerdos que perduren en el tiempo y nos permitan superar la polarización actual”.