Por unanimidad: Fabiola Campillai es elegida para presidir la comisión de Derechos Humanos del Senado

En la sesión de este martes, la comisión de Derechos Humanos del Senado definió finalmente la presidencia de la instancia.

La senadora independiente Fabiola Campillai fue elegida por unanimidad para dirigir la comisión en el actual periodo, luego de ser propuesta por el socialista Fidel Espinoza.

El nombramiento se concretó en el marco de la constitución formal de la instancia, que había quedado postergado en la última sesión de Sala de la Cámara Alta. En la ocasión se avanzó en la mayoría de la distribución de presidencias e integración de las distintas instancias legislativas.

Además de Campillai y Espinoza, la comisión de Derechos Humanos del Senado está integrada por los senadores Loreto Carvajal (PPD) -reemplazo permanente de Ricardo Celis-, Enrique Van Rysselberghe (UDI) y Matías Walker (Demócratas).

En su primera intervención como presidenta de la comisión, Campillai pidió acuerdo a los demás integrantes -que fue aceptado- para sesionar de manera extraordinaria este miércoles.

El objetivo, explicó la senadora, es solicitar la asistencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, para dar cuenta de la agenda de la cartera, y en específico sobre las decisiones del gobierno respecto a los indultos anunciados por el Presidente José Antonio Kast y del Plan Nacional de Búsqueda.