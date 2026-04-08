Cámara aprueba controvertido proyecto que condena acciones del FA y el PC contra Carabineros en el estallido social

Un polémico proyecto de resolución fue aprobado este miércoles en la sala de la Cámara de Diputados. Por 74 votos a favor y 50 en contra, se aprobó la iniciativa legal de la Bancada de la UDI que respaldar el accionar de Carabineros en medio de las movilizaciones registradas en octubre de 2019, durante el denominado estallido social.

Un fuerte debate se generó en el hemiciclo por el proyecto. Fue el diputado Sergio Bobadilla – el mismo que estuvo involucrado esta jornada en una polémica al bromear por la solicitud de viaje del expresidente Gabriel Boric- quien estuvo a cargo de defender el proyecto.

Finalmente, la propuesta fue aprobada por todas las bancadas oficialistas, además de los integrantes del Partido Nacional Libertario, mientras que el PDG se abstuvo.

Si bien el proyecto de resolución comienza solicitando al Presidente José Antonio Kast que pueda manifestar su respaldo al actuar de Carabineros durante las “violentas protestas ocurridas en octubre de 2019”, fue la segunda parte de la iniciativa la que generó mayor discusión entre los parlamentarios, al pedir al Mandatario “condenar la irresponsable conducta exhibida por algunos partidos políticos de izquierda” , aludiendo de forma directa al “Frente Amplio y el Partido Comunista”.

“Los hechos de violencia registrados en nuestro país a partir del 18 de octubre de 2019 constituyeron uno de los períodos más complejos para el orden público y la seguridad interior de las últimas décadas (...) En dicho contexto, Carabineros de Chile cumplió con la responsabilidad constitucional y legal que le corresponde como institución encargada de resguardar el orden público y la seguridad de las personas (...) Sin embargo, e n medio de dicha crisis, diversos dirigentes y partidos políticos de extrema izquierda, particularmente el FA y el PC, optaron por instalar una narrativa que buscó responsabilizar institucionalmente a Carabineros por los hechos que estaban ocurriendo, formulando acusaciones generalizadas -muchas de ellas carentes de sustento- con el evidente propósito de debilitar la legitimidad de la institución ante la opinión pública”, señala la resolución aprobada por la Cámara Baja.

El mismo texto agrega que “resulta especialmente preocupante que detrás de estas acusaciones y de la promoción de la llamada ‘refundación’ de Carabineros se encontraran diversas figuras que, hasta hace algunos días, ocupaban cargos relevantes en la administración del Estado, como fue el caso de varios ministros e, incluso, del Presidente (...)”, apuntando a Camila Vallejo y Gabriel Boric, entre otros.

Por lo mismo, el proyecto de resolución finaliza mencionando que “resulta igualmente necesario que aquellos sectores y partidos políticos que durante el denominado ‘estallido social’ promovieron acusaciones generalizadas e infundadas en contra de la institución, asuman su responsabilidad frente al país y realicen un sincero mea culpa por haber impulsado una campaña que incentivó a debilitar la confianza pública en una de las principales instituciones de nuestro país”, insistiendo en que “es indispensable que el Frente Amplio y el Partido Comunista reconozcan el enorme daño que provocaron y se comprometan -en adelante- a respetar y fortalecer el rol que hoy cumple Carabineros en el país”.