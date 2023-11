“Infundadas e irresponsables”: Pérez niega acusaciones de gobernador de Antofagasta sobre supuestas operaciones para usar platas públicas

La diputada Catalina Pérez (con militancia suspendida en RD) negó este martes las acusaciones en su contra y a su círculo más cercano emitidas por el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien atribuyó los líos de platas políticas en la región al grupo “de mayor confianza” de la parlamentaria, “para mantenerse en el poder”.

“Lo que relata el informe Contraloría es que hubo un mecanismo de acción de las seremías de Vivienda, un organismo centralizado, para poder ver cómo se adquirían recursos. Esto lamentablemente ocurre en Antofagasta en un grupo muy reducido, que era el equipo de mayor confianza de la diputada Catalina Pérez, donde -desde nuestro parecer- estaban buscando recursos para poder mantenerse en el poder”, dijo la autoridad regional el lunes en diálogo con Radio Cooperativa.

“Aquí, desde mi opinión, lo que había era un intento de ir juntando recursos para futuras elecciones. Se comentaba en la región que ella quería ser senadora; que su (ex)pareja (Daniel Andrade) quería ser diputado; que la esposa del seremi (Carlos Contreras) iba de gobernadora; que su exjefa territorial iba de alcaldesa, y estaban buscando recursos y formas de estar en el terreno para poder hacer esos tipos de campaña”, agregó Díaz.

Los dichos del gobernador surgieron luego de la entrevista de la diputada Pérez a La Tercera, en la que afirmó que “la primera semana de junio comunicó sobre la denuncia a Democracia Viva, a RD y al gobierno”.

Ante las declaraciones de la autoridad de Antofagasta, la parlamentaria emitió un comunicado de prensa. “Lamento profundamente las acusaciones infundadas e irresponsables del gobernados de Antofagasta, Ricardo Díaz, en relación a supuestas operaciones de mi parte para obtener dineros públicos de manera irregular con fines electorales”, dice el texto.

“Se trata de acusaciones graves que se presentan sin pruebas, con el simple objetivo de denostarme a mí y a otras representantes electas de la región”, continúa.

Y luego añade: “He dicho en reiteradas oportunidades que no tengo nada que ocultar, que jamás he recibido un peso de ninguna fundación y que nunca intercedí por la firma de ningún convenio, ni me he involucrado en forma alguna en actos contrarios a la probidad”.

“Estoy estudiando la presentación de acciones legales por las desafortunadas afirmaciones del gobernador”, finaliza.