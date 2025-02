Insulza presiona para definir candidatura de Bachelet: “No es justo para otros potenciales candidatos”

La eventual candidatura de Michelle Bachelet irrumpió al interior del oficialismo, pese a que la exmandataria cerró la puerta a una tercera campaña presidencial. De todas formas, siguen aumentando los guiños y presiones de personeros del Partido Socialista para que se una a la carrera por La Moneda.

Sin embargo, el senador e histórico militante del PS José Miguel Insulza desde hace un tiempo que apostó sus fichas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, por lo mismo llamó a definir pronto si habrá o no candidatura de Bachelet y respecto a las voces que proponen una tercera campaña presidencial señaló: “No es justo con respecto de esa persona, en este caso, Michelle Bachelet, pero también no es justo para otros potenciales candidatos a los cuales vamos dejando como segundones porque van a entrar si es que ella no quiere”.

“A mí no me parece que se diga, bueno, si no quiere Michelle, entonces vamos a tener que buscar otro y a lo mejor el otro podría ser este. Ese candidato pasa bastante lesionado a la siguiente fase (…) Tohá y cualquier otro que haya sido mencionado en los últimos meses", sostuvo en conversación con Radio Pauta.

Y agregó: “Si va a ser en marzo, pues que sea en marzo, enhorabuena. Ya, conversémoslo y decidámoslo, y decidamos de una vez por todas. No caigamos en este juego porque es nocivo tanto para quien va a ser candidato, como para quien no lo va a ser”.

Insulza recalcó que una eventual candidatura de Bachelet sería cuesta arriba, por tanto, el proceso debería comenzar cuanto antes.

“Las dos veces anteriores para todo el país era casi obvio que Michelle Bachelet iba a ser elegida, ahora eso no es obvio. Entonces hay que trabajar mucho, hay que hacer mucho para levantar una campaña y no podemos demorarlo más”, zanjó.

Santiago, 26 enero 2023. La expresidenta Michelle Bachelet participa en la “Mesa de Estrategia y Prospectiva para Chile” de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. Marcelo Hernandez/Aton Chile

La candidata Tohá

El legislador también apuntó a la definición de Tohá como candidata: “Yo soy muy partidario de ella, todo lo que ha dicho, pero creo que ya debería estar en campaña“.

En esa línea, Insulza destacó que aunque no está bien posicionada en las encuestas “es la persona que la gente más quiere que sea la candidata”.