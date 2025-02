Timonel del FA por eventual candidatura de Bachelet: “Hemos buscado ponernos en todos los escenarios posibles”

La incertidumbre alrededor de que Michelle Bachelet emprenda una tercera carrera a La Moneda sigue creciendo de la mano con las presiones que demandan que la expresidenta defina su posición, pese a que ha manifestado en múltilples ocasiones que no tiene intención de postularse a las presidenciales. Sin embargo, la negativa de la exmandataria es invisible a los llamados de personeros oficialistas que piden que asuma la posta.

Así las cosas, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, salió a detener las presiones hacia Bachelet.

En este escenario es que la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que se encuentran evaluando todas las posibilidades, pero recalcó que en el FA decidieron presentar una candidatura propia.

En conversación con Radio Infinita, al ser consultada si le cierra la puerta a una candidatura de Bachelet, la presidenta de la tienda respondió que “hemos buscado ponernos en todos los escenarios posibles, y dentro de eso, sin duda que vamos a tener la apertura táctica para ir evaluando”.

“Vamos a proponer una candidatura, y eso va a tener una discusión al interior de nuestro partido, y también con la alianza. Hoy día soy representante de un partido que es muy diverso, vamos a tener un comité central el 15 de marzo para delinear cuáles son esos marcos de acción. Yo no me cierro a ningún escenario, pero creo que hoy día las definiciones que hemos tenido son claras; tener nuestra candidatura propia, participar de una alianza amplia del progresismo que no tenga exclusiones", añadió.

En esa línea, Martínez criticó una “cierta ansiedad” por definir una figura antes de tiempo.

“Hay una ansiedad por los nombres y una falta de determinación por el proyecto. La derecha hoy día ha llamado a tener primarias comunes, no queda claro si es que van a ir o no en una alianza amplia. Matthei tiene cada vez salidas más parecidas al sector de Kaiser, porque al parecer la derecha funciona un poquito como multirut, tiene una decisión común sobre mantener la constitución de Pinochet. Lo digo en términos programáticos, no en términos peyorativos”, explicó.

Y agregó: “En las formas hay diferencias bien sustantivas. Creo que Matthei es un tipo de liderazgo distinto al de Kaiser, pero que al final del día no queda claro por quiénes van a gobernar“.