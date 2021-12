Interponen recurso de protección contra Kast por imputar a Boric “abuso sexual” y Jackson asegura que el comando no patrocinó dicha acción judicial

Ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la abogada Romina Mora Pardo interpuso el pasado sábado un recurso de protección -cuyo recurrente es el candidato presidencial Gabriel Boric-, en contra de José Antonio Kast, luego que este último le imputara al abanderado de Apruebo Dignidad haber cometido abuso sexual en el caso en que una joven lo acusó por acoso.

Esto, en el contexto del debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) del viernes 10 de diciembre, donde el candidato por el Frente Social Cristiano interpeló al parlamentario magallánico diciéndole: “Te estoy haciendo una pregunta directa, ¿hablaste con ella? ¿Hablaste con la mujer que planteó que habías abusado de ella?”.

La acción judicial se respalda con un set de 27 fotografías, capturas de pantallas obtenidas de Twitter desde el viernes pasado y con posterioridad a las declaraciones emitidas.

En ella se detalla que “si bien muchas de las expresiones fueron planteadas de forma interrogativa, de ellas se desprende que se da por acreditado los delitos de ‘abuso’ o ‘acoso sexual’, al exigir agresivamente una respuesta con la frase ‘pediste perdón’, ya que esto implica aseverar que los supuestos hechos sobre los que debía, a juicio del señor Kast, -pedir perdón-, efectivamente acontecieron y que son hechos verídicos, por lo que con estas expresiones José Kast ignora y transgrede efectivamente el principio de presunción de inocencia”.

Asimismo, se indicó que posterior a todas estas declaraciones en contra de Boric se dio lugar a “una oleada acosos y funas colectivas por parte de algunos de los adherentes de José Kast”, a través de diversos portales de internet, así como a través de las redes sociales.

En ese sentido, la abogada transmite en el recurso de que con dicha interpelación se reafirma la idea que “fue a todas luces un gatillante para que miles de personas procedieran a denostar la imagen pública de don Gabriel Boric, imputándole delitos y conductas moralmente reprochables, lo que le ha causado grave perjuicio y menoscabo a la vida privada, laboral y a la honra al señor Boric”.

Debido a lo anterior se aclara que al día de hoy no existe ninguna acusación formal de acoso o abuso sexual, como tampoco algún proceso penal en contra del diputado magallánico, ni menos una sentencia condenatoria por los delitos imputados. Tampoco existe algún proceso de índole administrativo o laboral que le impute dichas conductas.

Actitud “ilegal y arbitraria”

Por lo anterior, en la acción judicial se califica la actitud de Kast como “ilegal y arbitraria”, debido a que “transgrede todas las normas que fundamentan el presente recurso, y que no puede menos que saber que el ‘abuso’ (su imputación inicial), según él lo plantea como ‘abuso sexual’ se refiere a un delito grave, imputación de la que posteriormente se retracta señalando que se refería a ‘acoso sexual’, otro delito. Por otro lado, al instar al señor Boric a probar un hecho negativo es de la máxima bajeza jurídica y contraviene los más básicos principios y fundamentales garantías probatorias”.

A su juicio, la abogada plantea que “todas estas conductas han sido realizadas a fin de engañar a la opinión pública, quienes en general no pueden distinguir la diferencia entre un delito de abuso sexual, una violación, o un acoso sexual (…) por lo que no cabe duda que el señor José Kast ha obrado dolosa y conscientemente, con el único objetivo de dañar la honra y buen nombre del señor Boric, vulnerando los principios más básicos que rigen nuestro ordenamiento jurídico”.

La jurista calificó esta situación como “inaceptable para una persona que aspira a convertirse en Presidente de Chile y que pretende por estos medios deleznables alcanzar dicho cargo, vulnerando las más básicas garantías con que la Constitución y los tratados internacionales protegen a todos los ciudadanos”.

Orden de no innovar

El recurso solicita al tribunal de alzada que se ordene a Kast “no emitir ninguna declaración referida a la imputación de delitos o actos contrarios a la moral o buenas costumbres” en contra de Boric, además de eliminar cualquier publicación que hubiere realizado en sus redes sociales referidas a los hechos que motivaron la acción judicial, y “abstenerse en lo sucesivo de realizar declaraciones y/o publicaciones por cualquier medio, sea televisivo, radial, redes sociales o cualquier otro, referidas a los hechos que fundamentan este recurso”.

En tanto, el escrito señala que en caso de que la Corte establezca que se vulneraron los derechos constitucionales del parlamentario, Kast deberá publicar en todas sus redes sociales la sentencia que se dicte.

Finalmente, se pide que mientras se resuelve el fondo, se decrete una orden de no innovar, a fin que mientras se tramite la acción judicial se obligue al candidato por el Frente Social Cristiano a “abstenerse de seguir realizando declaraciones, imputaciones o publicaciones difamatorias, directa o indirectamente, en contra de Gabriel Boric Font”.

“Gabriel Boric no lo presentó”

Al respecto, el jefe político de la campaña de Boric, Giorgio Jackson, fue consultado sobre este tema en el programa Estado Nacional, situación que lo dejó extrañado ya que aseveró no estar al tanto de ese escrito, que tampoco surgió desde el comando de la candidatura, y afirmó no conocer a la abogada patrocinante Romina Mora.

“Pregunté en un grupo (de Whatsapp) por lo mismo, me enteré igual que ustedes y si hubiera sido algo nuestro me hubiera enterado, porque es algo importante. Gabriel Boric no lo presentó, estoy tratando de averiguar quién lo interpuso y cuál es el fin. Quiero dejar en claro que al menos Gabriel no ha presentado ningún recurso, no sé quién lo hizo y a través de qué poder. Un recurso de protección lo puede presentar cualquier persona, así que esto al menos no está interpuesto por parte de nuestra candidatura, no es parte de la campaña”, sentenció.