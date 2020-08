Iván Moreira ante el retorno de Longueira: “Actúa como si fuera dueño de la UDI”

“El único referente que nos queda es Jaime Guzmán”, dice el senador UDI Iván Moreira aludiendo al regreso a la política activa del ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, quien este fin se semana confirmó que competirá por la presidencia de la UDI, llamó al presidente Sebastián Piñera a “jugarse por el apruebo” y anunció que será candidato a la Constituyente.

El senador gremialista dice que respeta a Longueira en su análisis político, en su definición de votar a favor del Apruebo y de presentarse a la Convención Constituyente. Añade que, incluso, -aunque discrepa de su posición- sería un aporte en la elaboración de la nueva Constitución. Sin embargo, el parlamentario rechaza el tono de la irrupción del extimonel UDI.

“Me parece inaceptable que Longueira nos trate como patrón de fundo y que pautee al presidente Sebastián Piñera y a su gabinete para que como gobierno se pronuncie por el Apruebo. Se excedió demasiado”, afirma.

El exsenador se apuntó como una carta para presidir la UDI con el objetivo de atajar el populismo en el partido, ¿cómo toma eso?

Me parece que es un poco mucho decir que se reinscribe en la UDI para ser presidente del partido, indicando que va a ordenar el partido de la indisciplina, del populismo y en menos de 60 días va a tratar que la UDI cambie su decisión de votar por el Rechazo para seguirlo a él y gobernar con la juventud. ¡Prácticamente ordena que se haga un consejo general! Eso es una falta de respeto a la UDI y es subestimar a los liderazgos. Actúa como si fuera dueño de la UDI. Eso para mí es empezar mal, más aun cuando en un consejo general la UDI se definió por el Rechazo.

Usted votó a favor del retiro del 10% de los fondos previsionales, ¿se siente aludido por los dichos de Longueira?

El habla de populismo y pidió que yo renunciara a la UDI...No entiendo que para él fue populismo votar a favor del 10%, pero eso no aplica para Joaquín Lavín que estuvo en la misma postura mía. Hay una clara contradicción. Además me parece muy bajo de su parte que en su entrevista hable de los WhatsApp que le mandé a él... (el ex timonel dijo que le llamó la atención que el senador Moreira asegurara que ya no es su referente cuando antes lo contactó para conversar).

¿Qué efecto cree que tiene en la competencia interna del partido?

La decisión de autoproclamarse como candidato a presidente de la UDI lo que hace es subestimar los liderazgos internos. Esto desordena a la UDI. La desordena con el Apruebo y queriendo ser presidente, porque -debido a la mala conducción que hemos tenido en el último tiempo en la UDI- el senador Juan Antonio Coloma era una carta de unidad para conducir el partido en momentos difíciles.

¿Perjudica más las aspiraciones del senador Coloma ?

Longueira da un plumazo para llegar y sacar de un día para otro al senador Juan Antonio Coloma que se ha estado conversando como una carta de unidad en este momento difícil que ha tenido la UDI en su conducción. Y también le da un plumazo a quienes han expresado el deseo de competir en diciembre como la María José Hoffmann, como Felipe Salaberry, entre otros.