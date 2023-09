Ivonne Mangelsdorff, consejera RN: “Si seguimos haciendo guiños a la izquierda, nuestro electorado se sentirá traicionado”

El viernes pasado, la consejera Ivonne Mangelsdorff criticó duramente a Chile Vamos y a su partido por no haber votado a favor la norma de los republicanos que definía que “todo ser humano es persona”. Eso la llevó a congelar las relaciones con su bancada. En esta entrevista, la representante de RN explica sus razones, se refiere a cómo ha sido la relación con los republicanos y hace un fuerte llamado a su pacto político a no ceder en sus principios y convicciones.

¿Por qué decidió restarse de las reuniones de coordinación de su bancada?

Porque para mí es un tema de principios. En este caso, en mi comisión se hicieron enmiendas de unidad de propósito donde cada uno prestó la firma. Si luego llegamos el pleno y no refrendamos con el voto lo ya firmado, en algo tan importante como el decir que todos los seres humanos somos personas, eso es una demostración de que los principios que nos unen no existen.

¿Por qué era tan importante para usted defender esa norma?

A mí me dolió profundamente ver cómo desde mi bancada se quiso transar un principio con la izquierda. No reconocer que todos los seres humanos somos personas en el artículo primero y usarlo como una estrategia electoral o política para tratar de unir esfuerzos con la izquierda, eso habla de por qué en Chile Vamos estamos como estamos. Con esa consecuencia, entonces, preferí restarme de las reuniones de mi bancada porque estoy en reflexión de si efectivamente puedo o no continuar.

Pero su delegada, Pilar Cuevas, dijo que la bancada tomó la decisión de dar libertad de conciencia para votar.

Sí, claramente hoy día se puede decir que era una norma con libertad de conciencia, pero también eso le quita piso a un trabajo que hizo la jefa de bancada. Creo firmemente en la libertad de acción y la libertad de conciencia, pero para eso somos una bancada. Y cuando además cada una de las enmiendas y la unidad de propósito se trabajó incluso por la representante de nuestra bancada, esto fue un golpe al corazón de nuestra bancada. Tiene que ver con qué es lo que somos capaces de transar.

¿No le preocupaban los eventuales efectos que pudiese tener la aprobación de esa norma en la ley de aborto en tres causales?

Siempre lo dijimos. Nunca ha sido la intención tratar de derogar un aborto que está tipificado en la ley y que es excepcional y solo en tres causales.

¿Por qué dijo que no le ve sentido a hacerle señales a la izquierda? Para un sector de Chile Vamos esto era importante para darle más amplitud al texto.

Yo creo que uno puede hacer gestos, pero no con los principios. Cuando transas los principios, nos perdemos nosotros mismos. No podemos estar transando lo que más nos enorgullece. Eso habla muy mal de la política que queremos construir porque para afuera lo que se ve es que hay una cocina chica o que es utilitarista y que no hay principios en nuestros partidos políticos.

¿Vale la pena esforzarse por hacer esos guiños o señales al oficialismo?

Me dio mucha pena escuchar que ellos daban las gracias a estos consejeros que hicieron este guiño. Con ese guiño perdieron a su sector político. Con ese guiño, donde transaron sus principios, le hicieron un guiño a la izquierda pensando que iban a obtener algo y no obtuvieron absolutamente nada. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Si seguimos votando así, haciendo guiños a la izquierda, nuestro electorado se sentirá traicionado y pensará que solo venimos aquí a hacer la cocina con la izquierda.

¿Cree que llegó el momento de dejar de preocuparse de hacerle guiños a la izquierda y avanzar con las mayorías que tienen en el Consejo?

Hasta el último día vamos a hacer todos los intentos para que la izquierda se sume en este proyecto. Pero ellos hablan por sí mismos. Ellos han construido un relato que yo lo veo como el baile de las máscaras. La seguidilla de hechos, hasta ahora, muestra que en realidad no les gusta ser minoría en democracia y por eso llaman a rechazar esta nueva Constitución. Nosotros no nos podemos farrear esta posibilidad.

¿Cree que por este tipo de acciones, lo que usted dice de transar los principios, es que a republicanos le fue mejor que a Chile Vamos en la última elección?

Yo estoy convencida que por errores propios, por ceder en nuestros principios, los republicanos se fortalecen y ahí es donde nos hemos equivocado. Cuando las peleas o los errores tienen que ver con transar principios para hacerle gestos a la izquierda, pensando que eso va a generar acuerdos, cuando se pelea y no se arregla la ropa sucia en casa como lo hacen otros partidos políticos, ahí es cuando nuestro sector pierde y por eso la ciudadanía se siente muy poco representada por nuestro sector. No hemos hecho el suficiente mea culpa.

¿Cómo queda el estado de las relaciones entre Chile Vamos y republicanos? Ellos han dicho que se dañaron las confianzas.

Efectivamente, nosotros dimos una señal muy equívoca y las confianzas se dañaron. Cuando se dañan las confianzas se tienen que ir recuperando de a poquitito. Nuestros enemigos nunca están al lado, nuestros enemigos están al frente. A ellos tenemos que ser capaces de convencer y no dañar las confianzas con nuestros socios estratégicos.

¿Lo que ocurrió pone en duda su permanencia en RN?

No, yo he sido militante hace muchos años. Hoy día estoy en un momento reflexivo, analizando, mirando, viendo efectivamente cómo se está comportando la bancada y siempre agradeciendo que de alguna manera tenemos libertad de acción.

En el Consejo no pasa desapercibido que una de sus asesoras sea republicana. ¿Existe posibilidad de que pueda cruzar el río a ser Partido Republicano?

No, para nada, no tiene que ver con eso.

Lo que usted dice que fue una vergüenza y una transacción de principios, en Chile Vamos hay otros que lo toman como un acto de valentía para diferenciarse de republicanos. Lo celebró la alcaldesa Evelyn Matthei. ¿Cómo toma esa reacción?

Yo valoro tremendamente cuando somos capaces de tender puentes y generar acuerdos. Yo no puedo estar de acuerdo, a pesar de todo el respeto que le tengo a la alcaldesa Matthei, con quien yo trabajé cuando fui seremi del Trabajo, porque aquí cedimos en nuestras convicciones. Y yo creo que eso es un error. Cuando cedemos en nuestras convicciones, perdemos nosotros. Tenemos que marcar un liderazgo, un liderazgo distinto, que entregue gobernabilidad, pero sin perder nuestras convicciones.