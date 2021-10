Izkia Siches tras reunión Colmed con Sichel para evaluar propuestas de salud: “Nos interesa seguir conversando, el Colmed está por construir puentes y no zanjas”

Este jueves Sebastián Sichel, candidato de Chile Podemos Más, fue recibido por la Directiva Nacional del Colegio Médico, con el objetivo de conocer su programa de salud y conversar distintas propuestas.

La reunión se realiza en una semana marcada por los descuelgues por parte de parlamentarios UDI a la candidatura de Sichel en favor de José Antonio Kast, y la respuesta del exministro ante el cambio público de voto desde el interior de la misma coalición: “Quiero pedirle a los partidos de Chile Podemos Más que hagan lo que esa antigua derecha quiere hacer: que les declare la libertad de acción, que vuelvan donde querían estar (...) aquellos que estuvieron acá cuando les convenía y que se dan vuelta hoy día simplemente porque no son capaces de cumplir su palabra”, dijo la noche de martes.

La presidenta del gremio, Izkia Siches, y el abanderado indepediente por el bloque oficialista, dieron a conocer los puntos de acuerdo entre el Colmed y el programa de gobierno en materia de salud. “Ha sido una muy interesante conversación, hay puntos de acuerdo y también algunas diferencias. Quiero rescatar de este programa que las personas están en el centro, además una agenda que analiza la realidad sanitaria desde los territorios, reconociendo que Chile tiene distintos desafíos como país”, comenzó la Dra. Siches.

“Hay importante énfasis en materia de salud mental y obesidad. Hemos conversado e intentado convencer al candidato de apoyar algunas de nuestras propuestas, entre ellas, la mirada hacia una atención primaria de salud universal y también abrirse a discutir un seguro universal de salud”, continuó quien encabeza el gremio.

“Nos parece que hay varios aspectos rescatables y nos interesa seguir conversando, porque tal como lo ha dicho el propio candidato, el Colmed está por construir puentes y no zanjas”, añadió.

Según explicó la presidenta del Colmed, harán una rúbrica en base a todas las propuesta y programas “con los ejes que hemos considerado como fundamentales. Terminando con las respuestas, que damos la oportunidad a los candidatos de modificar algunas; las vamos a mostrar a nuestros médicos y médicas y también a Chile. El tema de la salud es muy relevante y debe ser considerado a la hora de votar”.

“Creemos que es muy importante el diálogo. Estamos en un proceso de transformaciones y el Colmed espera que los distintos candidatos se encuentren, que las propuestas de gobierno estén enfocadas a un Chile donde cabemos todos y todas, y no con aquellas ideas que nos intentan separar. Necesitamos conversar con todos y todas, y estamos alejados de esas ideas más separatistas”, expresó Siches.

Por su parte, el candidato agradeció la labor del Colmed y la disposición a conversar con todos los candidatos a la presidencia. “Cuánta falta nos hace escucharnos en un país donde muchas veces nos acostumbramos a gritarnos todo el día sobre los problemas propios, y se habla poco de los problemas de las personas”.

“El Colmed ha trabajado sistemáticamente por poner a las personas en el centro, por conversar en serio políticas públicas, por demostrar que se pueden hacer acuerdos independiente de los orígenes políticos, y que a veces es mejor construir una mirada en serio en materia de salud que se da más abrazos que codazos, y que construye más puentes que zanjas”, dijo Sichel reiterando la analogía que alude a la propuesta de Kast para la crisis migratoria.

“Es un trabajo en serio con las candidaturas para encontrar puntos de acuerdo donde mucha veces se exacerban las diferencias. Y hay puntos de acuerdo, en trabajar desde los territorios, en mejorar las listas de espera, la urgencia de trabajar sin bajar los brazos en la emergencia del Covid, sin la relajación y continuando con el proceso de vacunación masiva”, añadió el expresidente de BancoEstado.

“También apertura total al APS universal, me comprometo acá presidenta, no solo de analizarlo e incorporarlo, si no también a viabilizarlo en concreto, y avanzar en un sistema que no discrimine según la cantidad de recursos para acceder a salud, por eso hemos hablado de un plan universal de salud, y abrirnos a un seguro único en salud”, agregó el candidato oficialista.

“Creo que debemos tener varias conversaciones más, no solo los que estamos acá, si no que todos los que trabajamos en política, para que de una vez se ponga a las persona sen el centro”, concluyó Sebastián Sichel.

El Colmed ya ha sostenido reuniones con tres de los siete candidatos a la presidencia. El pasado 21 de octubre fue la cita con José Antonio Kast, ocasión en que Siches declaró que están “muy esperanzados, porque hay varios elementos de su programa que hemos rescatado que creemos que van en el sentido común”, sostuvo, añadiendo “creemos que en el programa del candidato nuevamente nos volvemos a poner los lentes y ponemos en el centro a los pacientes para poder llevar una atención de calidad y dignidad”.