Jadue sobre pasos a seguir para sumar apoyos a Boric en segunda vuelta : “Vamos a tener que hacer cambios en la estrategia (...) estar más en la calle y menos en debates”

“Creo que en la segunda vuelta vamos a ganar”. Ese fue el diagnóstico que realizó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tras las los resultados de la elección presidencial de este domingo.

El abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric -a quien apoya el actual edil y militante PC-, logró el segundo lugar en los comicios, con un 25,83% de las preferencias, mientras que José Antonio Kast se quedó con la primera mayoría, obteniendo un 27,91% de los votos.

Ahora, ambos candidatos deberán replantear sus discursos para sumar apoyos ad portas de la segunda vuelta, que será el próximo 19 de diciembre.

En ese sentido, el alcalde de Recoleta analizó los pasos a seguir en una segunda campaña para la carrera presidencial a La Moneda, y así posicionar al candidato frenteamplista en el primer lugar de las preferencias. Según su reflexión, “hay que cambiar algunas cosas”.

“Vamos a tener que hacer algunos cambios en la estrategia, que son fundamentales para poder entender que necesitamos llegar al mundo que queremos representar, y no disputar al mundo que hoy está evaluando si quiere que lo representemos o no”, declaró Jadue en conversación con Radio Futuro.

“El programa nuestro tiene un destinatario y ese tiene que ser el principal objeto a buscar. Ahí puede haber efectivamente un poco de cambio en la estrategia que vamos a tener que analizar, estar más en la calle y menos en los debates”, complementó el actual edil.

No es la primera vez que Jadue aborda aspectos del programa de gobierno del diputado por Magallanes. Ya durante la primera vuelta había advertido que si Boric se torcía “un milímetro de la línea del programa, me van a tener a mí primero en la línea de denuncia y cobrándosela para defender los compromisos que estamos honrando”.

Durante la entrevista en la emisora, el alcalde también se refirió a la incidencia que tuvo el resultado de la primaria presidencial de Apruebo Dignidad del pasado 18 de julio, en donde se enfrentó él y Boric.

“Hubo un diagnóstico inicial de los resultados de primaria que hoy se pueden ajustar mirando lo que pasó. Aquellos que creyeron que Gabriel se había impuesto por un voto joven, que masivamente había salido a votar por la candidatura del Frente Amplio, hoy se están enfrentado a la realidad”, declaró.

Para el balotaje de diciembre, tanto Boric como Kast deberán sumar apoyos de votantes de diferentes sectores. Al respecto, Jadue señaló que “vamos a conversar absolutamente con todos para salir a seducir a aquellos que no votaron por nosotros, pero que nadie me diga que lo de la derecha, que saca uno de los peores registros de la historia sumados, es un triunfo”.

Boric: “Tenemos que recorrer todos los cerros, todas las plazas”

Durante la tarde, en tanto, en una actividad con vecinos en Valparaíso, Gabriel Boric instó a sus adherentes a salir a terreno y llevar el mensaje de su campaña “donde no hemos logrado llegar con la calma y la templanza que se requiere”.

“El pueblo chileno hoy tiene que movilizarse en todo el territorio para que la esperanza le gane al miedo, y para que podamos construir un Estado, una sociedad que nos cuide, que nos queramos. Allá nos van a hablar de miedo, de las cosas que no quieren, nos van a tratar de caricatura. Nosotros le vamos a hablar con esperanzas al pueblo de Chile”, aseguró.

El diputado frenteamplista añadió que “voy a convocar a la más amplia unidad para poder ganar esta segunda vuelta. Tenemos que recorrer todos los cerros, todas las plazas, tenemos que llegar a los sectores lugares, tenemos que llegar a todas las regiones donde nuestro mensaje no ha sido escuchado, donde no hemos logrado llegar con la calma y la templanza que se requiere. Tenemos cosas que cambiar, tenemos autocrítica que hacer. Porque acá el que se duerme en los laureles o los que son autocomplacientes no nos sirven”.