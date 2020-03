La autocrítica de Isabel Plá tras el 18 de octubre: “Si yo retrocediera, puedo aceptar que habría sido mucho más enfática comunicacionalmente”

“Nunca estuve ausente”, aseguró esta mañana la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, respecto de las críticas por su rol tras el estallido social que comenzó el 18 de octubre pasado, y que le valieron una interpelación el pasado 3 de marzo.

De todas maneras, esbozó una autocrítica: “Era una semana (post 18 de octubre) donde todas las comunicaciones estaban copadas por incendios, saqueos, el Metro. Si yo retrocediera, puedo aceptar que habría sido mucho más enfática comunicacionalmente”, dijo a T13 radio.

Con respecto a su gestión durante aquellos días iniciales del estallido, aseguró que “en lo que respecta al Ministerio de la Mujer, desplegamos toda nuestra capacidad. Primero, para advertir de las denuncias que estábamos recibiendo y exigí que se cumplieran los protocolos”.

Por otro lado, también aludió a la polémica por el número de mujeres que marcharon en Santiago por el 8M: 150 mil según carabineros, 2 millones según las organizadoras, y 800 mil según la vocera Karla Rubilar: “Estoy más de acuerdo con la ministra Rubilar, pero es una pequeñez que el debate gire en el número de personas que fue a esa marcha”.

“Una no llega a los gabinetes para estar cómoda”

La semana pasada, Plá (militante de la UDI) le planteó al Presidente Sebastián Piñera su incomodidad con el cargo al frente del Ministerio de la Mujer. Según cercanos a la ministra, ello se debe a “razones personales” y a un “desgaste máximo”, según informó La Tercera PM.

Sobre el punto, Plá aseveró que “voy a estar en mi lugar, que es como ministra de la Mujer y la Equidad de Género, mientras yo sea un aporte a la agenda que le comprometimos a las chilenas”.

“Uno no llega a los gabinetes para estar cómoda (...) No he renunciado ni formal ni informalmente”, cerró.