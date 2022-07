“La derecha no va a cumplir”: parlamentarios DC y PS reaccionan a carta de compromiso de Chile Vamos en caso de ganar el Rechazo

Parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC) y del Partido Socialista (PS) reaccionaron a la carta de compromiso presentada este sábado por partidos de Chile Vamos (RN-UDI y Evópoli) que plantea diez propuestas en caso de ganar la opción Rechazo a una nueva Constitución elaborada por el órgano redactor que se votará el próximo 4 de septiembre.

Por parte de la senadora DC, Ximena Rincón, valoró la propuesta planteada y sostuvo que “nunca es tarde para poder construir ese país y esa casa de todos, creo que el anuncio y compromiso de Chile Vamos va en esa senda y que recoge lo que habían planteado ya el presidente Ricardo Lagos y el presidente Eduardo Frei”.

“La propuesta y el compromiso que anuncian los partidos de Chile Vamos plantea esa posibilidad”, destacó la senadora y anunció que aportarán con las reformas que propongan: “Es importante que esto se traduzca en proyectos de ley, de reformas que avancen y garanticen ese compromiso, vamos a conversar con nuestros colegas para materializar lo que ellos anunciaron”.

Mientras que una opinión distinta expresó el presidente de la misma tienda, Felipe Delpín, a quien no convenció la carta de compromiso: “Hoy día los partidos de derecha dentro de su campaña por el Rechazo se comprometen a realizar una serie de reformas con el fin de mejorar esta Constitución actual, como Democracia Cristiana no lo creemos”.

Y enfatizó en que “la derecha siempre se ha comprometido con cambios y nunca cumplieron, por lo tanto, hoy en día no les creemos porque la historia es la que demuestra el comportamiento de derecha, principalmente la UDI, la derecha se mueve por intereses, no por ideales. La derecha no va a cumplir porque no está en su ADN respetar los compromisos”, acusó.

Así también, la misma línea sostuvieron desde el PS, el jefe de la bancada de diputados del partido, Marcos Ilabaca, explicó que no es creíble a su juicio la propuesta, argumentado que es “difícil creerles a una derecha que durante 30 años ha obstaculizado cada una de las posibilidades de reforma a la Constitución del 80″.

“Que difícil es creerles a una derecha que hace poco tiempo atrás nos amenazaba con el Tribual Constitucional (TC) cuando queríamos desarrollar estas transformaciones sociales, lo cierto es que hoy día lo que tenemos que hacer es explicar lo que significa la nueva Constitución a los chilenos y entregar información”, sostuvo el diputado.

Sin embargo, destacó que Chile Vamos “hoy día estén abiertos a llevar adelante un proceso de cambio, porque la Constitución, independiente si gana el Rechazo o el Apruebo, tiene que cambiarse y esperamos ver cómo la derecha se va a comportar más adelante”.

Por último, recalcó que la posición de la tienda, “como socialistas, trabajaremos fuertemente por el Apruebo, porque todos los cambios que se han planteado van a ser posibles siempre y cuando gane esta opción. La derecha ha demostrado durante más de 30 años cuál ha sido su comportamiento con la actual Constitución”, concluyó.

La propuesta de Chile Vamos:

1.Estado social y democrático de derecho

Avanzar en la definición constitucional del país como un Estado social y democrático de derecho, garantizando el acceso -y ejercicio- de derechos sociales.

2. Modernización y ampliación de los derechos fundamentales

Nuevo pacto social en materia de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Una nueva Constitución debe considerar compromisos ambiciosos respecto de prioridades ciudadanas ampliamente compartidas. Además de la necesidad de ampliar y robustecer nuevos derechos, e incorporar derechos fundamentales y deberes del Estado respecto de grupos vulnerables e históricamente postergados.

3. Más democracia y participación para contribuir al bien común

Una nueva Constitución, que ha sido empujada por la ciudadanía, demanda reconocer a la persona y la sociedad civil como el centro y motor de la vida pública. Es por esta razón que una Constitución moderna exige abrir los espacios para que las personas y sus comunidades puedan participar más y mejor de nuestra democracia.

4. Nuevo presidencialismo y rehabilitación del principio de mayoría

Se debe afianzar el respeto por la autoridad del Presidente y el Congreso debe fortalecer sus atribuciones en el ámbito legislativo. El sistema político debe ser pensado a partir de una visión de conjunto: el objetivo es dar más eficacia y gobernabilidad al sistema, pero siempre respetando los debidos pesos y contrapesos y una adecuada separación de los poderes del Estado.

5. Descentralización y desarrollo solidario de las regiones

Entregar mayor poder a las regiones y llevar a cabo una profunda descentralización política y administrativa, junto a mayores espacios de autonomía y responsabilidad fiscal. Sin embargo, distribuir el poder en unidades territoriales no puede ser sinónimo de desmembramiento del país.

6. Reconocimiento constitucional a los Pueblos Indígenas en el marco de un Estado unitario e multicultural

Debemos manifestar con orgullo y de forma explícita y clara que Chile es un Estado multicultural. Así como incorporar expresamente el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas (...) y al derecho a expresar libremente su tradición, cosmovisión, lengua, con un ámbito de razonable autonomía. Debemos buscar en conjunto una fórmula de mayor representación y participación.

7. Protección decidida de nuestro medioambiente y biodiversidad

La emergencia climática hace urgente un acuerdo transversal con la sustentabilidad como pilar central de las políticas públicas. Es fundamental conciliar el cuidado del medioambiente con el desarrollo económico y social en un marco de justicia y compromiso intergeneracional, poniendo término a las llamadas zonas de sacrificio ambiental.

8. Igualdad ante la ley, protección de los derechos y fortalecimiento del Poder Judicial

Evitar abusos que atenten contra los derechos y las libertades de las personas requiere de un poder judicial único, común a todos, jerarquizado, independente e imparcial. Nuestro compromiso es fortalecer al Poder Judicial y el acceso a la justicia,

9. Un Estado íntegro, transparente y profesional con mirada de futuro

Una nueva Constitución debe incorporar instituciones y normas capaces de combatir con firmeza la corrupción y el mal uso de los recursos, incorporar principios y normas que aseguren un Estado con un actuar probo, transparente, técnico y profesional, que dé cuenta efectiva y honesta de sus actuaciones. Un Estado que sea devuelto a los ciudadanos, que recupere las confianzas, con una mirada prospectiva que sea capaz de visualizar y anticiparse a los desafíos del futuro.

10. Economía Social de mercado al servicio del desarrollo, del crecimiento equitativo y del término de los abusos

Impulsamos una economía social de mercado con orientación definida hacia el crecimiento y la generación de empleo, el estímulo a los emprendedores y la innovación, para expandir el progreso, superar la pobreza, disminuir las brechas de desigualdad.