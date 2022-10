La discrepancia de Irina Karamanos con ministra Antonia Orellana por De La Carrera y la “regla de no darles tribuna”

Irina Karamanos, coordinadora sociocultural de La Moneda, abordó esta mañana el debate generado en torno a la actuación del diputado Gonzalo de la Carrera en el Congreso tras su ataque a la diputada Emilia Schneider.

Ayer, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sugirió no darle la atención que el legislador estaría buscando con estos episodios.

“Se ha vuelto un hábito del diputado el hacer noticia solo por atacar a otras parlamentarias. Yo no conozco qué proyectos de ley, qué propuestas tiene, solo sé que cada cierta semana ataca a una parlamentaria y causa revuelo por eso. Así que evidentemente yo llamo a quizás no le demos la atención que él busca”, planteó la secretaria de Estado.

Karamanos, en entrevista con Tele 13 Radio, en tanto, hizo una reflexión en la que discrepa de lo expuesto por la ministra.

“Yo no creo que una postura ofensiva es una postura crítica. No lo igualaría. Por otro lado, acá, cada vez que hay una de estas situaciones de discriminación, que ojalá no fueran tantas, se comienza a hablar de la libertad de expresión. Y yo creo, más bien, que lo que está pasando ahí, con él y con este tipo de mecanismos que usa para provocar y atacar es que se aborden sus temáticas y todos hablen de él. Tampoco estoy de acuerdo con darle tribuna, sin embargo, también creo que esa regla de no darles tribuna nos ha mantenido a veces muy callados y yo ante situaciones como las de ayer o el nivel de beligerancia que hay en redes sociales, que dicen no hay que leer las redes y después terminan marcándole pauta a los matinales, entonces sí hay que leer redes a veces, hay que entender la lógica que tiene por detrás eso y me parece que quedarse callados es al final, también otra forma de aceptar una opresión”, argumentó, revelando que lee todos los comentarios que se hacen sobre ella en Twitter.

Rol institucional

Karamanos, que es pareja del Presidente Gabriel Boric, se refirió también la figura de Primera Dama y a su labor en la Dirección Sociocultural de la Presidencia.

“Yo no soy, pero la figura está construida como si fuera un apéndice del Presidente”, indicó.

Además, contó que sus antecesoras, Luisa Durán, en la administración de Ricardo Lagos, y Cecilia Morel, en los gobiernos de Sebastián Piñera, también consideraron una evaluación del vínculo de las instituciones que dependen de su cargo. Esto, en relación a los pasos que ella ha dado para que ministerios sectoriales formalicen una coordinación de las fundaciones.

“En varios casos, en realidad quisieron hacer cosas similares. En su momento no se pudo o se decidió que no se quería”, comentó.

“Al principio se preguntaron por parte, por ejemplo, de Luisa Durán si es que podían desmontar algunas de las instituciones, en el sentido de traspasarlas a ministerios o en el caso también de Cecilia Morel, varias se hicieron la pregunta digamos”, dijo.