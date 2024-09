La división que generó en la derecha la reunión con Boric en Cerro Castillo por seguridad

“Los republicanos no vamos a asistir a la convocatoria del Presidente de la República, porque lamentablemente hemos constatado que de esto está haciendo pirotecnia”.

Con esas palabras, el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) evidenció las diversas posturas que existe en la oposición respecto de cómo enfrentar al gobierno para avanzar en la agenda legislativa, en particular, en materia de seguridad. Esto, en medio de la reunión que sostuvo el Ejecutivo con los parlamentarios de las comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado.

Y es que con el pasar de las horas, hubo otro diputado que anunció su descuelgue. El presidente de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet, dijo en Radio Duna la mañana del martes que tampoco asistiría a la cita en Cerro Castillo. “No voy porque no estoy para las puestas en escena, digamos las cosas como son. A mí nadie me puede decir que no he colaborado, que no he presentado proyectos de ley”, afirmó. “¿De qué va a servir ir a hablar con el Presidente?”, agregó el parlamentario.

La postura mostrada por los descolgados, sin embargo, fue cuestionada desde las propias filas de la oposición. El diputado Henry Leal (UDI), señaló que tanto Araya como Jouannet “se equivocan”. El subjefe de la bancada gremialista complementó que “aunque seamos una oposición dura, cuando el Presidente te convoca, tú no puedes no ir porque eso es dar una excusa al gobierno de que no quieres conversar”.

El otro representante de la UDI, Jorge Alessandri, aseguró “entender” a los diputados que se restaron, “pero siento que es el deber republicano ir cuando uno lo llama el Presidente e intentar colaborar”.

Quien también criticó que los diputados opositores se resten fue la presidenta de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Gloria Naveillán, quien señaló: “Uno en la vida tiene que saber aprovechar las oportunidades que tiene, a nosotros nos pagan por hacer una pega por el país, no para defender posturas pequeñas o sacar pequeñas ventajas que puedan significar tener un punto de prensa”.

Andrés Longton (RN), en tanto, sostuvo que “los que restaron tendrán que dar las explicaciones pertinentes, pero me parecen que son instancias que hay que estar para hacer el contrapeso”.

Las posturas de la oposición

La cita en Cerro Castillo -aunque fue solicitada por los propios diputados- terminó por evidenciar las diferentes posturas que existe en la oposición -o en las oposiciones, como lo denominan en privado desde esas filas-, para encarar las materias de seguridad pública.

Lo expuesto por el diputado Cristián Araya evidencia la estrategia del Partido Republicano de mostrarse como un proyecto político distinto para distanciarse de Chile Vamos y ser más duros que la coalición de centroderecha. Prueba de ello es la férrea oposición que han mostrado a la creación del Ministerio de Seguridad.

Por otro lado, y en contraposición de la postura de republicanos, en Chile Vamos -según transmiten en privado- la señal que quieren entregar con su asistencia es mostrarse como una coalición dialogante y colaboradora con el gobierno en esta materia.

En ese sentido, existe una tercera postura -que es más bien de corte táctica- que evidenció el diputado José Miguel Castro (RN), quien busca diferenciarse de sus pares.

“En forma personal creo que hay muchas cosas que este gobierno está al debe como para seguir haciendo mesas y almuerzos especiales con los parlamentarios de la comisión de Seguridad, teniendo en cuenta que nosotros hemos aprobado todas las leyes que se nos han puesto, el problema del gobierno lo tiene con sus votos”, señaló Castro.

En ese sentido, el diputado RN agregó que “está al debe con nosotros porque haces un mes los jefes de bancada fueron a La Moneda, presentaron una serie de cosas y dijeron que iban a responder. Si no son capaces de responder lo que hace un mes les pedimos en su misma sede, no nos pueden pedir ahora juntarnos a conversar, primero resuelvan sus problemas internos”.

Las propuestas que llevan los diputados

Tanto desde la UDI como de RN, los parlamentarios llegaron a Cerro Castillo con propuestas para presentarle al gobierno.

La UDI lleva una propuesta de crear una unidad al interior de la Policía de Investigaciones (PDI) “que se dedique en forma exclusiva a dar con el paradero de los extranjeros con órdenes de expulsión vigente”, con el objetivo de detenerlos y que sean puestos a disposición de la autoridad para su posterior deportación.

Junto con ello, proponen “disponer de un centro de retención transitoria, ubicado en la zona norte y cercano a la frontera, tal como los propusimos en 2023, para todos los extranjeros que hayan sido ubicados durante el último tiempo y tengan una orden vigente, así como también para quienes sean sorprendidos ingresando de forma irregular al territorio nacional”.

En RN, en tanto, llegan con una misiva donde exponen “los diez puntos más críticos en la mayor crisis de seguridad en la historia reciente de Chile”.

Entre las materias que describen desde esa bancada, se dirigen directamente al Presidente afirmando que “su gobierno tiene el triste récord de los años con más homicidios. 2022 (834) y 2023 (813). A la fecha, desde el 2022 van más de 2.166 asesinatos. Lamentablemente, hay menos detenidos por homicidios. Comparados porcentualmente a la semana 34 del 2021 con el 2024, las detenciones por homicidios disminuyeron un 31%”.

“En segundo lugar, es evidente que no existe una estrategia real para enfrentar la amenaza del terrorismo, del narcotráfico y del crimen organizado. Falta una estrategia clara y transparente a la ciudadanía que plantee los objetivos concretos y las acciones para alcanzarlos con todas las instituciones del Estado involucradas, acompañada además de indicadores que entreguen información útil”, continúa la misiva de RN.

Posteriormente, señalan que “la reforma a la Ley N° 19.974, que regula el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) sigue en tramitación. El año de publicación de dicha ley es el 2004: 20 años han pasado desde ahí y la referida normativa no ha tenido cambio alguno. Hay que pensar cómo el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado han avanzado en dos décadas y el SIE sigue igual sin modificación alguna”.

Al respecto, el diputado Longton señaló que “le entregaremos esta carta al Presidente con la esperanza de que tome la conducción de la seguridad con exclusiva prioridad, atendida la gravedad de la situación y actúe con determinación para devolverle la seguridad a todos los chilenos”.

El diputado Schalper, en tanto, agregó: “Asistiremos a plantearle al Presidente la necesidad de que pase del comentario a la conducción. Y que le presente al país una hoja de ruta clara. Creemos que tiene que asumir que su estrategia fracasó y que necesitamos un cambio de rumbo profundo y urgente”.

Migraciones, cárceles y proyectos: la puesta en escena en Cerro Castillo

Para la ministra del Interior, Carolina Tohá, esta será la tercera reunión informativa consecutiva para abordar temas vinculados a la crisis de seguridad.

El domingo, la titular de Interior encabezó un encuentro para analizar los resultados semanales en seguridad con el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Marcó; y el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán (FA). El lunes, en tanto, recibió a los presidentes de partido del oficialismo -también en Palacio- para revisar los cinco ejes de la estrategia de seguridad del gobierno.

Este miércoles, en tanto, la temática a abordar por la secretaria de Estado se enfocará en políticas migratorias, proyectos legislativos en tramitación e iniciativas carcelarias contempladas por el Ejecutivo.

Así lo plasmó el domingo la misma Tohá: “Le interesaba saber (a la presidenta de la comisión de Seguridad) qué estamos pensando en tema migratorio y las medidas que estamos pensando tomar ante el riesgo de que haya una nueva ola de migración irregular”.

Además del Presidente Boric y su jefa del gabinete, en el encuentro también participarán el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.