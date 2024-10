La masiva ausencia de diputados que tensionó el inicio de la sesión de la Cámara

Un total de 64 diputados se registraron pareados en una sesión especial de la Cámara de Diputados de este miércoles, lo que da cuenta de una masiva ausencia en las labores legislativas que no pasó desapercibida.

El pareo -que es el acuerdo previo que suscribe un diputado con otro de sus pares para no estar en presente en la sala- se rompió a causa de una votación que solicitó el diputado Cristián Araya (republicano) de cambiar de comisión -de Constitución a Seguridad- de un proyecto de ley que establece sanciones para quienes cometan el delito de hurto.

El quebrantamiento del pareo la cometieron los diputados Daniel Melo (PS) y Diego Ibáñez (Frente Amplio), lo que causó la molestia de la bancada republicana, y en particular del jefe de la bancada, Luis Sánchez.

Dado que no recabó la unanimidad, la solicitud fue sometida a votación del pleno de la Corporación, lo cual terminó por encender los ánimos entre los diputados, dado que los diputados oficialistas participaron de essa votación.

Por lo mismo, es que el jefe de la bancada de los republicanos, Luis Sánchez, secundado por Renzo Trisotti y Juan Irarrázaval, fue hasta la mesa de la Cámara para reclamarle al secretario de la Cámara, Miguel Landeros.

Ante la arremetida de los republicanos, Melo reconoció que “por un error involuntario voté y me encuentro pareado”, por lo que la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC) manifestó que se dejará constancia en el acta.

Una vez de vuelta en su puesto, Sánchez aseguró: “quiero saber y que el secretario general nos aclare si es que hubo alguna otra persona que votó estando pareada y si es que esto afectó al resultado de la votación”.

A renglón seguido emplazó a sus pares señalando: “Me gustaría invitarlos a todos a que en buena fe entendamos que lo que ocurrió recién estaría viciada por mi conteo al ojo que afectó al resultado de la votación”.

Por lo mismo, pidió que se repita la votación o que los diputados que votaron estando pareados lo manifiesten a la secretaría para que remueven el voto en la solicitud de Araya.

“No sacrifiquemos acá al menos en la buena fe mínima que debemos tener entre todos por una cosa tan administrativa como un cambio de un proyecto de ley a otra comisión”, apuntó el jefe de bancada republicano.

Sin embargo, sus alegatos no encontraron la venia del resto de los diputados y no se repitió la votación. Junto con ello, lo que desató la molestia de Sánchez fue que, según aseguran desde su entorno, las consultas que le extendió a la mesa no fueron respondidas, por lo que se dirigió por segunda vez a la testera con un airado reclamos a la presidenta Cariola.