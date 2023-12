La nueva defensa de Carter a generala Robles: “Nunca han habido dos trabajos a la vez”

Desde la avenida Vicuña Mackenna, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió nuevamente al sumario que abrió Carabineros a la general Berta Robles, por seguir en calidad de oficial activa y aceptar el cargo municipal ofrecido por el jefe comunal.

Robles deberá liderar el “Batallón de Protección Ciudadana” y desde su cargo coordinar la estrategia comunal entre el municipio y policías en retiro para frenar el alza de delitos.

Esta noticia no fue bien recibida por Carabineros. Ya que, si bien Robles fue presentada al cargo -el pasado 12 de diciembre- como general en retiro, aún no concreta su salida de la institución de manera formal, la que se oficializará el 24 de marzo de 2024. Por tanto, la alta oficial sigue en servicio activo y no podría ejercer las funciones en la municipalidad.

De acuerdo a fuentes cercanas a la general, Robles renunció a la “inamovilidad administrativa” el mismo día que fue presentada por el alcalde Carter, es decir, desistió al sueldo que seguía recibiendo desde septiembre. De todas maneras, Carabineros comunicó que el sumario continúa.

Frente a la molestia de la institución, Carter respondió que “el sumario que ingresó Carabineros tiene que ver con una mala información, porque evidentemente ellos se enteraron por las noticias de que la generala Robles había asumido obligaciones en La Florida y no sabían que aún no había firmado contrato”.

El jefe comunal añade que “el día 12 de diciembre, la generala Robles renunció formalmente a Carabineros de Chile, por tanto está completamente separada de la institución y no había firmado contrato aún con La Florida. Así que, nunca han habido dos trabajos a la vez, no era funcionario de Carabineros y a la vez funcionaria de La Florida”.

Carter argumentó su punto diciendo que “las personas cuando se retiran de las Fuerzas Armadas y en este caso, de Carabineros, después de seis meses, tienen una serie de beneficios aún cuando están en retiro y cuando ellos renuncian formalmente pueden tomar un contrato distinto” y añadió que “en Carabineros internamente se estaba haciendo un sumario sin levantar cargos. Un sumario cuando tiene indicios de culpabilidad, levanta cargos. Aquí simplemente el sumario lo que busca era determinar si la generala Robles había cumplido o no con la normativa y de hecho cumplió por escrito el día 12 recién pasado”.

Además, el jefe comunal de La Florida aclaró que esta semana la generala Robles debería estar firmando el contrato y que ella “ya está trabajando con nosotros, nos está asesorando, mientras firma”.