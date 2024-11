Tras el desarrollo de las elecciones municipales y regionales el pasado 26 y 27 de octubre, ya comienzan algunas insipientes reflexiones sobre eventuales candidaturas presidenciales para el 2025. En ese contexto, el alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes (RN), señaló en una entrevista a La Tercera Domingo que “las primarias tienen sentido cuando hay simetría entre los candidatos, o sea, cuando son igualmente competitivos”.

En Chile Vamos, hasta el momento se ha elevado la figura de la saliente alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Durante las elecciones del pasado 26 y 27 de octubre, Matthei señaló tras asistir a votar que se encuentra desarrollando equipos ante una posible candidatura.

“Voy a trabajar mucho, como lo he hecho siempre. De hecho ya estoy trabajando. Porque aunque uno no sepa si voy a ser candidata o no, todavía lo que sí hay que formar equipo, lo estamos formando. Ya tenemos muchas propuestas”, explicó.

Desbordes plantea que eventuales primarias presidenciales en la oposición “tienen sentido cuando hay simetría entre los candidatos” En la foto, Evelyn Matthei Foto: Luis Hidalgo/Aton Chile

En ese contexto, el alcalde electo de Santiago señaló: “Ojalá lograr un proceso de diálogo que termine con algún acuerdo instrumental que nos permita avalar una primaria amplia de toda la oposición para llegar con un solo candidato o con el mínimo de candidatos posibles a la primera vuelta”.

Consultado respecto a la necesidad de este mecanismo, pensando en el amplio apoyo a Matthei, explicó que “si la primaria es súper asimétrica y terminamos haciéndola sólo dentro de Chile Vamos, uno corre el riesgo de que se termine metiendo gente de otros sectores a influir en tu primaria”.

“En lo personal, creo que las primarias tienen sentido cuando hay simetría entre los candidatos, o sea, cuando son igualmente competitivos”, agregó sobre este tema.

Además de Matthei, Desbordes resaltó la figura del saliente alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. “Si tuviera que decidir hoy, no hay duda de que Matthei es la carta presidencial de Chile Vamos. Pero vuelvo a insistir: el único liderazgo que veo dentro de Chile Vamos, con posibilidad de decir yo también, es Rodolfo”, señaló al respecto.

Carter, quien ya había anunciado meses atrás sus intenciones de una candidatura presidencial, en más de una ocasión ha incentivado la opción de desarrollar primarias en la derecha. La semana pasada, tras ir a votar, dijo que él espera que hayan primarias.

“Primero porque en la izquierda van a haber primaria, segundo, porque a la gente le gusta y tercero, porque el que se esconde es porque tiene miedo”, detalló.