La reservada cita entre Boric y Macaya para posibilitar un acuerdo constitucional

Había concluido hacía unos minutos la ceremonia de inauguración de la estatua en homenaje al expresidente Patricio Aylwin Azócar, en el Palacio de La Moneda, la que estuvo encabezada por el Presidente Gabriel Boric, cuando el líder de la UDI, Javier Macaya, pasó a reunirse este miércoles unos minutos a solas con el Mandatario.

Ambos, según quienes conocieron del encuentro, abordaron la negociación constitucional, la cual se encuentra en un momento clave, donde no se han podido destrabar las posiciones.

A casi tres meses del triunfo del Rechazo y en medio de las presiones para que el Jefe de Estado se involucre en las negociaciones, el encuentro con Macaya se transformó en una señal clara de Boric de querer tender puentes entre las partes para sellar exitosamente el pacto que habilite el proceso constituyente 2.0.

Así, en la reunión, que se habría extendido por cerca de 15 minutos, según las mismas fuentes, se puso sobre la mesa el estado de las tratativas y se analizaron distintas fórmulas para intentar sellar un pacto.

La señal de recibir a la UDI no es menor. Para que el acuerdo tenga éxito necesita el respaldo de Chile Vamos. Macaya, quien ha participado activamente de las negociaciones, ha sostenido en los últimos días una y otra vez que su partido tiene disposición y flexibilidad de que el acuerdo tenga éxito. Lo único que han pedido -junto con sus socios de RN- es que sea cual sea el mecanismo escogido para convocar a un nuevo órgano redactor, lo importante es que se distancie lo más posible de los errores de diseño que tuvo la fallida Convención Constitucional.

En La Moneda, consultados sobre la cita entre Boric y Macaya, señalaron que “a partir del 4 de septiembre, el gobierno ha tenido un rol facilitador en la búsqueda de un acuerdo para lograr una nueva Constitución y que, dada la demora de este, el Presidente ha sostenido conversaciones con diferentes presidentes de partidos y actores políticos”

Además, agregan que el Mandatario ha liderado las conversaciones, “con el fin de facilitar este acuerdo. El contenido de este será el que los partidos acuerden y firmen, ojalá lo antes posible”.

En búsqueda de la fórmula de consenso

Macaya y Boric habían mantenido contactos previamente a la cita por teléfono. La reunión en La Moneda se da justo cuando los negociadores se debaten entre seguir con la fórmula de un órgano 100% electo o avanzar a un mecanismo mixto que combine una proporción de integrantes electos y otra de expertos designados.

De hecho, fueron varios en el Socialismo Democrático que durante este martes transmitían que la señal del Presidente debía ir en línea de respaldar un órgano mixto, ya que eso, a su juicio, permitiría más rápidamente sellar un pacto. No obstante, en las últimas horas volvió a reflotar otra fórmula que contempla que el organismo sea 100% elegido.

Dado que ese es el nudo que tiene entrampados a los negociadores hace semanas, Boric tanteó con Macaya los escenarios que podrían permitir que ambas partes sellen el acuerdo. El liderazgo asumido por el Presidente descansa sobre la base de que la alianza de gobierno cerrará filas por el camino que apoye La Moneda.

Así, una de las opciones que se está evaluando apunta a mantener la calidad de órgano redactor 100% electo, pero agregando algunos “seguros” que puedan dar tranquilidad de que no se repita lo que Chile Vamos ha llamado los “intentos refundacionales” de la Convención.

Ese seguro apunta a dos caminos. Uno es recoger la idea del anteproyecto redactado por expertos de forma previa a la instalación del órgano redactor. Esta es una idea que está presente en la propuesta del oficialismo y la DC, y que también le gusta a la derecha. A eso se sumaría un elemento clave para la UDI. Luego de que el órgano redactor elabore su propuesta de nueva Constitución, el texto deberá pasar al Congreso para ser aprobado por 4/7. Luego de ese visto bueno, la propuesta pasa directo a su última ratificación en el plebiscito de salida.

Esa fórmula, que no es definitiva, se ha ido comentando entre algunos dirigentes de Chile Vamos y también de Socialismo Democrático. La opción no convence a todos los sectores. Por una parte, deja contentos a quienes no quieren soltar la idea de un órgano 100% electo, como Apruebo Dignidad y el PPD.

Sin embargo, los problemas aparecen en RN. Este miércoles, el secretario general del partido, Diego Schalper, y el timonel, Francisco Chahuán, se reunieron con el comité de senadores de esa tienda política. En la cita se les informó a los parlamentarios del estado de las negociaciones, pero no se comentó del encuentro de la UDI con Boric.

Los senadores de RN están divididos entre las distintas alternativas. Además, no les convence el hecho de que sea el Congreso quien haga la última validación del texto constitucional, ya que eso puede ser un argumento para quienes se quieran oponer a la propuesta del órgano redactor. Por eso, a algunos sectores de ese partido les gusta más la idea de un órgano mixto, en línea con la apertura que ha tenido Socialismo Democrático en los últimos días. Las mismas dudas estarían presentes en Evópoli.

Durante la tarde, RN tuvo una reunión con Macaya, instancia en la que, según presentes, sinceró las conversaciones que tuvo con Boric. Junto con eso pondrían sobre la mesa el mecanismo conversado en La Moneda para tantearlo y ver si consigue los apoyos necesarios, siempre teniendo como fin último que el acuerdo tiene que derivar en una reforma constitucional que tenga el apoyo de 4/7 de ambas cámaras del Congreso.

Hasta ahora, se espera que este viernes los partidos políticos retomen los encuentros transversales. A la cita, Chile Vamos llegará con una nueva propuesta (ya habían planteado la opción de un órgano electo con 50 representantes elegidos con el mismo mecanismo que el Senado). Los encargados de afinarla estos días son Schalper y el diputado UDI Guillermo Ramírez. Conocedores de esas conversaciones confirman que la nueva idea de la derecha probablemente sea un órgano mixto, que se haga cargo de la necesidad de tener integrantes electos, pero también que combine con expertos cuyo rol sea vinculante y no solo de acompañamiento.

El objetivo de esto, dicen, es mostrar que ellos están abiertos a más alternativas y que tienen flexibilidad para alcanzar un pacto.

Comité político extraordinario

A los contactos con la UDI, Boric sumó más elementos a las señales que está entregando para dar un cauce exitoso al acuerdo constituyente. El Jefe de Estado, según fuentes del oficialismo, continuó con su activo rol y empezó a llamar a algunos presidentes de partidos de la alianza de gobierno para comentar con ellos las opciones de mecanismo que tienen más piso político para destrabar las negociaciones. La alternativa que más le gusta, de acuerdo a las mismas versiones, es la de un órgano electo, cuya propuesta pueda ser visada por el Congreso, previo al plebiscito. Esto, porque de esa manera no abandonaría su aspiración de que el nuevo organismo sea 100% elegido.

En paralelo, además, este miércoles el Ejecutivo envió una citación a las colectividades oficialistas para un comité político ampliado y extraordinario para las ocho de la mañana de este viernes.

En ese comité, confirman las mismas fuentes, va a estar presente Boric durante el inicio de la cita. Pese a que el encuentro no trae una agenda temática definida, tanto en La Moneda como en los partidos de la alianza de gobierno confirman que el asunto a tratar será el acuerdo constituyente. El encuentro se dará horas antes de que todos los dirigentes -de Chile Vamos, el oficialismo y otras colectividades- se vuelvan a juntar en el Congreso de Santiago en una nueva ronda de negociaciones.