Lagos Weber espera “disculpas formales” del gobierno y “un respaldo cerrado a Carabineros” por polémicos tuits de ministros

“Vi ayer a dos ministros, Grau y Orellana que fueron a sentarse ante el Director General de Carabineros y todos los representantes de toda la oficialidad, y el director le dio una buena recepción a los ministros que trataron muy mal a Carabineros”.

Fueron las palabras del senador del Partido Por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, tras la cita que tuvo el ministro de Economía, Nicolás Grau y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quienes se reunieron para “conversar con nuestros carabineros y conocer en profundidad sus diversas funciones, sus responsabilidades y las tareas que realizan a diario para entregar seguridad a la ciudadanía”.

Esto luego de que la semana pasada reflotaran publicaciones realizadas por autoridades de gobierno en contra de Carabineros bajo el contexto del denominado estallido social en 2019 y 2020, y en los que ambos ministros se vieron involucrados.

De esta forma, el senador Lagos Weber, en conversación con ADN Hoy, aseguró que si bien las autoridades de gobierno “fueron a hacer un gesto importante y es una buena señal”, el problema no ha sido “zanjado”.

“Yo esperaría una disculpas formales, tanto de los que emitieron los tuits o del Gobierno, diciendo que hay un respaldo cerrado a Carabineros y que esas son expresiones que no corresponden”, indicó.

La semana pasada, una vez que se dieron a conocer las publicaciones en contra de la policía, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, dijo que “es nuestro historial, tampoco vamos a renegar de nuestro pasado”.

Ante sus dichos, el senador del PPD aseveró que “no me gusta esa respuesta del ministro. Él no tiene ningún problema de doble estándar, pero cuando uno explica las cosas que se podían o no hacer en transición, donde no teníamos mayoría parlamentaria, porque estaban los senadores designados, estaba la ley de amarre por quórum, ese contexto no valió”.

Asimismo reiteró que “es mejor pedir disculpas derechamente”.