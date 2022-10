“Durante muchos años criticaron las expulsiones administrativas”: exdirector de Migraciones de Piñera cuestiona política de inmigración de Boric

“A quienes estén en situación irregular o se regularizan o se van, y a quienes hayan cometido delitos derechamente se tienen que ir”.

Ese fue parte del mensaje que, el pasado jueves, el Presidente Gabriel Boric le envió a los extranjeros que se encuentran de forma irregular en Chile. Una declaración que se dio en el marco de su gira por la Región de Antofagasta.

La ministra del Interior, Carolina Tohá ese mismo día, pero más temprano, declaró que “el gobierno del Presidente Boric tiene en proceso un número de expulsiones (de migrantes) superior al que han tenido todos los gobiernos anteriores”.

Sin embargo, afirmó que los requisitos para expulsar a un extranjero “hacen extremadamente difícil” concretar el proceso. “Hoy día tenemos en proceso más de mil expulsiones, 400 y tantas de ellas ya tienen realizada la primera notificación presencial, el problema es que la ley hoy día exige dos notificaciones presenciales”, explicó.

En medio de las declaraciones de las autoridades de gobierno sobre la situación migratoria, esta mañana el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones de Sebastián Piñera, Álvaro Bellolio apuntó a la “disposición” de la actual administración y cuestionó la política de inmigración.

“Las notificaciones presenciales también venían de antes, la ley anterior era de 1975 y se sacaron igual 26 vuelos, se expulsaron a 1.400 personas”, expresó en diálogo con Radio Duna, y aseguró que para concretar aquellas cifras “había un poco de disposición y mejor coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI)”.

“También hay que entender que hay 20 mil personas con expulsiones pendientes, por supuesto algunos ya con más de 10 años, que probablemente generaron un arraigo, judicializar es muy difícil”, complementó Bellolio

Sin embargo, advirtió que “uno ve que el Presidente Boric, que el subsecretario (Manuel) Monsalve llevaron al Tribunal Constitucional la Ley de Migraciones para evitar que los extranjeros sean reconducidos a fronteras, es decir si ingresan clandestinamente no puedan volver... ellos quería eliminar esa facultad, y vemos que en abril la primera resolución que saca el Servicio de Migraciones dice que si un extranjero ingresa clandestinamente por Bolivia, no boliviano, no puede ser reconducido...”.

Ante ese escenario, aseguró que “acá hay un nivel de excusas importante”, pues “ideológicamente durante muchos años criticaron las expulsiones administrativas, le echaron la culpa a la sociedad y hoy en día, cuando nuevamente empezamos a hablar de ‘se regularizan o se van’ es eso, ellos han planteado durante muchas veces que el cómo entrar a Chile da un poco lo mismo, sino el acceso a derechos en Chile, y para eso avanza en la regularización”.

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones también se refirió específicamente a las declaraciones del Mandatario, en las que advertía a extranjeros a regularizar su situación en Chile.

A su juicio, -explicó- su mensaje “no lo considero tan duro” y argumentó que “en la lógica que lo que hace el Presidente es un poco similar a lo que hace su programa, él dice o se regularizan o se van’, por lo tanto dejando abierta la opción, o proponiendo la opción, de regularizar a quien está clandestinamente”. “El problema es que esa señal es muy compleja”, advirtió.

Las palabras de Bellolio se dan a un día de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve criticara que durante la administración pasada, a cargo del Presidente Sebastián Piñera, “no fueron capaces de controlar el ingreso irregular de migrantes”.

“El año 2018 ingresaron cerca de 6 mil migrantes por pasos no habilitados, el 2019 fueron ocho mil, el 2020 fueron 16 mil, el 2021 fueron 56 mil. Digo esto porque se dice mucho “otra cosa es con guitarra”, y digo estos números porque hay otras personas que tuvieron la guitarra en sus manos y no fueron capaces de controlar el ingreso irregular de migrantes, también hay que hacerse cargo cuando ellos tuvieron la guitarra”, afirmó Monsalve el domingo.

Su declaración se dio en el marco del proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso para modificar la normativa de Migraciones, lo que permitirá -según la autoridad- agilizar los procesos de expulsión administrativa en contra de migrantes.