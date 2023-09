“Lamentos y lloriqueos”: Hertz (PC) realiza dura crítica a carta de reos de Punta Peuco y parlamentarios oficialistas los emplazan a informar sobre detenidos desaparecidos

La diputada comunista Carmen Hertz calificó como una “desfachatez” la carta enviada por 27 reos de Punta Peuco pidiendo “conmiseración” del poder político y judicial, al tiempo que afirmó que el texto se trata de una “estrategia comunicacional” de condenados por delitos de lesa humanidad “que ahora esgrimen lamentos y lloriqueos”

Esto, al momento en que algunos parlamentarios oficialistas, como el senador Juan Ignacio Latorre (RD), y los diputados Jaime Naranjo (PS) y Tomás Hirsch (Acción Humanista) emplazaron a los reclusos a entregar información para dar con el paradero de víctimas de la dictadura.

Durante esta jornada, a través de una misiva que leyó desde el Congreso el diputado Gonzalo de la Carrera, 27 oficiales condenados en Punta Peuco solicitaron la “conmiseración” del poder político y judicial y reconocieron que sus acciones “produjeron violaciones a los derechos humanos (DD.HH.)”. En su texto, los condenados por delitos de lesa humanidad, aseguraron que “en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias”.

Conocido el texto, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados indicó que “me parece una desfachatez que una tropa de criminales de lesa humanidad, como lo son todos los firmantes, sin ninguna excepción, quienes se encuentran condenados y cumpliendo penas efectivas en Punta Peuco, pretendan ‘conmiseración’ del poder político y quieran acceder a beneficios, que esta reglado cuando pueden o no obtenerlos, porque eso está regulado”.

Quien se desempeñara como abogada por los derechos humanos, agregó que “está absolutamente probado que estas personas fueron asesinos, homicidas, secuestradores. Está totalmente evidenciado, entonces ellos no aportan nada, no aportan ni una palabra, no nombran a ninguno de los superiores que les habrían dado las órdenes bajo las cuales ellos asesinaron y secuestraron”.

“Esto es una estrategia comunicacional de una tropa de criminales de lesa humanidad que ahora esgrimen lamentos y lloriqueos”, aseguró.

En ese sentido, la diputada del PC también cuestionó los argumentos de los militares, quienes afirmaron que durante la dictadura cumplían órdenes. “Me llama la atención en que insistan en que ellos obedecieron órdenes y que son los mandos superiores los responsables. Hacer desaparecer personas, asesinar a opositores políticos y torturarlos no ha sido nunca cubierto por la obediencia debida. Los crímenes de lesa humanidad no son amparables, y quienes establecen las responsabilidades penales son los tribunales de justicia (...)”.

Información de detenidos desaparecidos

Desde la Cámara Baja, también se refirieron a la carta de los reos de Punta Peuco los diputados Jaime Naranjo (PS) y Tomás Hirsch (Acción Humanista), quienes, en la misma línea del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, pidieron información para encontrar a los detenidos desaparecidos.

Al respecto, el legislador por la Región del Maule calificó como un “avance” que los militares hayan reconocido haber cometido violaciones a los derechos humanos.

“Ojalá las fuerzas de derecha, que han negado las violaciones a los derechos humanos en nuestro país -ahora que sean los propios violadores a los derechos humanos que lo reconocen-, no tengan más argumentos para decir que en nuestro país no hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, afirmó el diputado Naranjo desde el Congreso.

Asimismo, aunque aseguró que le parece tardía la declaración de los militares, señaló que espera que esta sea el inicio de otras acciones que permitan conocer el paradero de los detenidos desaparecidos.

“Esperamos que sea la segunda etapa de una próxima declaración (...) es que nos digan dónde están los detenidos desaparecidos. A ellos siempre se les solicitó información y se negaron una y otra vez a entregarla. En esta carta vuelven a hacer lo mismo, no entregan ninguna información que dé con el paradero de los detenidos desaparecidos”, agregó.

“Si es que quieren hacer una acción sincera, que digan dónde están las personas que hasta la fecha no se ha podido dar con el paradero de ellas”, emplazó Naranjo a los militares condenados.

Por su parte, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch aseguró que “me parece bastante inconcebible que, a estas alturas de la vida, quienes están en Punta Peuco, que son genocidas, violadores de DD.HH, que cometieron delitos inimaginables de brutales y violentos, estén planteándoselos como simples inocentes que cumplieron las órdenes y que, por lo tanto, debieran ser liberados”.

“Lo que uno esperaría de ellos, después de 50 años, es que entreguen la información que tienen. Eso es lo que corresponde. Por primera vez están reconociendo que violaron los DD.HH, cosa que negaron sistemáticamente durante medio siglo. Ahora corresponde que entreguen toda la información que tienen: donde están los asesinados, los detenidos y detenidas desaparecidas. Eso es lo que deben hacer si es que quieren colaborar con la justicia”, añadió el diputado Hirsch.

En esta línea, desde el Senado, el presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, sostuvo que “hay un punto en que tienen razón quienes están privados de libertad, donde decían que ellos obedecieron órdenes. Hubo diseños, hubo planes. Y quienes son sus superiores no han hablado, no han colaborado para que la verdad y la justicia avancen, sobre todo con 1.162 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos (...) donde están. Y por eso me parece que esa carta pudiese tener ciertas consecuencias si es que empiezan a hablar, a entregar información y sus superiores se deciden también a romper los pactos de silencio”.