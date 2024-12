Las claves del discurso de Boric en el Encuentro Anual de la Industria

La noche de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric participó del Encuentro Anual de la Industria 2024, organizado por la Sosofa y que por primera vez trasladó la cita del mundo empresarial y político hasta el Museo de Bellas Artes, en el centro de Santiago, Región Metropolitana.

El Mandatario estuvo acompañado por los ministros de Hacienda, Mario Marcel; de Economía, Nicolás Grau; de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; de Minería, Aurora Williams; Agricultura, Esteban Valenzuela; Ciencias, Aysén Etcheverry; Energía, Diego Pardow; Salud, Ximena Aguilera, de las Culturas, Carolina Arredondo; Obras Públicas, Jessica López y Justicia, Jaime Gajardo. También concurrieron la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán y el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo.

Boric llegó alrededor de las 20.35 horas y, en primera instancia, habló la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sosofa), Rosario Navarro, para luego dar paso a las declaraciones del jefe de Estado, quien se extendió por 29 minutos ante los presentes.

Crecimiento y confianza

Durante su discurso, el Presidente Boric, destacó que su gobierno trabajará “hasta el último día” y afirmó que a la administración aún le quedan “muchas cosas por sacar adelante”, para que así las cifras de crecimiento repunten.

“Estamos trabajando y aprovecho este Encuentro Anual de la Industria, para reafirmar nuestra convicción de que el Estado, con el sector privado, somos aliados estratégicos en el cometido de aprovechar el tremendo, tremendo, tremendo potencial que tiene Chile. Yo se los he dicho varias veces en diferentes encuentros, y lo he conversado con presidentes de otros países. Muchas veces, algo en lo que se funda el crecimiento, hay un montón de variables, de regulaciones (...)”, aseguró el Mandatario, quien afirmó que el mayor atributo para generar crecimiento es la “confianza”.

“Hay un intangible que es muy difícil de construir y muy fácil de destruir, que es la confianza. Y en Chile tenemos deterioradas las confianzas, en las instituciones, en los diferentes liderazgos, en nuestros mismos vecinos. Entonces, lo primero para poder crecer y hablar de grandes números, es tener la disposición a escuchar de mi contradictor, o de quien creo que piensa distinto, la mejor versión de su argumento”, pidió el Mandatario.

Asimismo, planteó que “recuperar también el respeto a la autoridad legítimamente investida desde el profesor, hasta un cargo electo, o cualquier funcionario público. Son pequeñas cosas que quizás no se noten en el mismo momento, pero que son determinantes a la hora de que un país crezca. Y para lograr eso también son importantes otros factores, como lo decía antes, la cultura, el deporte”.

Ejemplificando con las actividades deportivas, Boric aseguró que durante los fines de semana asiste junto a su pareja, Paula Carrasco, a ver al hijo de esta última mientras compite en canchas de las comunas de Quinta Normal o Puente Alto. En esa línea, sostuvo que el deporte “incentiva valores como la disciplina, el respeto, el compromiso colectivo, el trabajo colectivo y la integración social”.

“Muchas veces se dice y se repite que a nosotros no nos importa el crecimiento, ¡falso! Nos importa y mucho el crecimiento, pero con estos factores en conjunto podemos lograrlo y llegar más allá”, afirmó respecto a los valores deportivos.

Entre las áreas que también destacó el Presidente Boric, se encuentran el despacho de la ley que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, además, del refuerzo con personal del Consejo Nacional de Monumentos, la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Bienes Nacionales. Asimismo, se resaltó que durante este año se tuvo la mejor inversión pública desde el año 2019.

También se adelantó que este jueves habrá una nueva reunión del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo. “Le hemos hecho seguimiento a más de 200 proyectos de inversión privada que representan más de 70 mil millones de dólares en este Gabinete de Crecimiento y Empleo. Estos son hechos, no son palabras. La inversión se ha estabilizado durante el 2024 y las perspectivas han ido mejorando y así lo muestra el catástrofe de inversión privada de la Corporación de Bienes de Capital”, aseveró Boric.

Problemas de “permisología”

Con la proyección de un 2,5% de crecimiento para este año entregada por el Banco Mundial y un 2,3% proyectado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente Boric abordó en varios pasajes de su discurso la temática y la vinculó a la “permisología” para la realización de proyectos.

“Le agradezco mucho a Rosario también el reconocer que era más que la esperada (la cifra de crecimiento para este año), porque el año pasado nos decían que con suerte íbamos a crecer al 1,5%. Nosotros habíamos pensado en 2,5 o 2,6. Finalmente tuvimos que ajustar y va a ser 2,4”, afirmó Boric.

“Es una cifra que es mejor de lo esperado por parte de la mayoría del sector, pero que es insuficiente para poder llegar con lo que se necesita para todos los chilenos y chilenas”, por lo que recalcó que “Chile puede más”.

“Se está discutiendo el proyecto marco de permisos sectoriales y en esto me gustaría detenerme un segundo, lo lleva el ministro Nicolás Grau, que lo vi por acá. Tenemos la posibilidad, todos están de acuerdo, todo el mundo que entra a esta discusión está de acuerdo en que el sistema de permisos en Chile tiene problemas graves y que se ha convertido en un embudo para la inversión y el desarrollo. Y que tenemos que darle una mayor racionalidad sin bajar estándares ambientales, pero disminuyendo significativamente los tiempos y otorgando mayor certeza. Ese diagnóstico, no me cabe ninguna duda que es compartido por todos acá, sin embargo, todavía no logramos acuerdo para poder sacarlo en enero. Lo logramos despachar de la Cámara de Diputados con un acuerdo transversal”, afirmó Boric, recalcando, que buscará que el proyecto salga en enero desde el Senado.

“Chile más justo”

En su alocución, el Presidente Boric resaltó que su administración trabaja por conseguir un Chile con mayor justicia social.

“Estamos trabajando por construir un Chile más justo, que debe más bien estar a quienes menos tienen y que permita que cada persona, sin importar su lugar de nacimiento, sus condiciones sociales, pueda desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones y oportunidades. Para poder lograr ese desarrollo más inclusivo, la protección social, la responsabilidad fiscal y el crecimiento económico deben ir de la mano. Lo reitero, protección social en todas sus dimensiones, responsabilidad fiscal, y en eso les aseguro que nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel, está permanentemente trabajando firme en esta dirección, y el crecimiento económico tienen que ir de la mano”, planteó la primera autoridad.

En línea con los avances del gobierno por un “Chile más justo”, Boric ejemplificó con la aprobación del rolaty minero, el cual beneficia a nuevas comunas y también la ley de Cumplimiento Tributario.

“Dijimos que actuaríamos con responsabilidad fiscal y así lo hemos hecho, que íbamos a recuperar los equilibrios macroeconómicos, que cuidaríamos el bolsillo de las familias más vulnerables y de la clase media, que la seguridad pública sería abordada como una prioridad y eso lo hemos hecho”, aseguró Boric respecto a las acciones de su gobierno.

Discusión por impuestos

Uno de los tópicos abordados por Boric hacia el final de su presentación ante cerca de 500 personas, tuvo relación con la disminución de los impuestos a las empresas para fomentar la inversión y contratación.

“Acá no hagamos la política del tejo pasado. Hoy día estamos con un impuesto de primera categoría de 27%. Y ahora escuchaba al presidente de la CPC (Ricardo Mewes) y a Rosario Navarro que nos dicen 23%. Nosotros hicimos una propuesta. Estamos conversando prelegislativamente una propuesta en donde estamos de acuerdo con generar incentivos a la inversión y donde es posible bajar el impuesto de primera categoría a 25%, pero eso tiene que venir de la mano con un régimen alternativo para las pymes, con mayores incentivos a la inversión y también con que los más ricos paguen más”, afirmó el Mandatario.

“Cuando nosotros lo planteamos (subir el impuesto a los mayores ingresos), hay algunos que nos dicen ‘no, por ningún motivo’, pero en el impuesto global complementario los ingresos más altos, el tramo más alto, tiene que contribuir más. Entonces, si queremos lo mismo, todos tienen que estar dispuestos a ceder y a entregar parte de lo que consideran propio para que logremos llegar a estos acuerdos”, planteó el Presidente Boric.

Ministerio de Seguridad Pública

Durante su presentación, Boric también destacó la aprobación de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que hoy fue despachado a ley luego de la última discusión dada en la Cámara de Diputados.

“Hoy, de hecho, podemos celebrar que tras muchos años de discusión en Chile, la primera idea de esto surgió durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos. Chile va a tener un Ministerio de Seguridad Pública dedicado exclusivamente a esta tarea prioritaria con una nueva institucionalidad que llega a todo el territorio nacional. Eso es un hito para el Estado de Chile”, dijo Boric.

“Se lo decía recién al diputado Diego Schalper (RN), al diputado Schalper en lugares públicos generalmente nos cruzamos, pero ahora yo le agradecía porque pese a tener diferencias con el gobierno, se jugó un rol de buscar acercar posiciones”, añadió, destacando también a la senadora Luz Ebensperger (UDI) y a los partidos oficialistas por respaldar la creación de la nueva cartera.

Sin embargo, apuntó contra el Partido Republicano, desde donde votaron en contra de la iniciativa. “Se ha utilizado como política de trinchera y tenemos que salir de esa lógica para salir adelante. Por eso agradezco al Congreso por el amplio respaldo y muy transversal a este proyecto. Solo el Partido Republicano, que dicen estar muy interesados en la seguridad, pero votó unánimemente en contra”, manifestó.

Reforma de pensiones

Previo a que el Presidente Boric subiera al escenario, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, señaló tres ámbitos prioritarios: la reforma al sistema de pensiones, fomento de empleos formales y reformas al sistema político.

“Me alegra escuchar a la presidenta de la Sofofa reconociendo entre sus tres prioridades la reforma de pensiones y que esta debe salir en este gobierno y no postergarse para uno próximo. Yo creo y lo he conversado mucho con diferentes senadores, parlamentarios, diputados y diputadas que es posible llegar a un acuerdo. No va a ser el acuerdo o no va a ser el proyecto que ninguno de los dos sectores, ni derecha ni izquierda quería en un primer momento. Eso en política no es posible, pero estoy convencido que puede ser un buen acuerdo que suba, que comience a subir las pensiones hoy. Y eso lo ha dicho la ministra del Trabajo (Jeannete Jara), depende mucho de voluntad política. Y hemos avanzado mucho, estamos en la recta final del camino, pero con muchos riesgos. Yo invito a los diferentes sectores a que logremos llegar a ese acuerdo”, aseguró sobre la reforma emblemática del gobierno.

Respecto a la reforma al sistema político, el Mandatario sostuvo que “este es un debate que es algo que genera mucha roncha y debate dentro de los partidos. Yo les digo como Presidente de la República estoy de acuerdo en fortalecer a los partidos políticos. Porque hablar de una reforma al sentido político mayor creo que es un poco más allá de lo que se está hablando hoy día. Estamos haciendo una reforma a ciertos aspectos específicos. Pero yo estoy de acuerdo con fortalecer a los partidos. Con castigar el discolaje”.

Sobre la propuesta presentada por un número transversal de senadores presentada la semana pasada, Boric señaló que hay que “mejorarla”, pero se mostró dispuesto a su discusión.

Santiago 4 de diciembre 2024. La Presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, participa en el Encuentro Anual de la Industria 2024 junto a ministras y subsecretarios. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Cultura prioritaria

Frente al empresariado y autoridades, Boric destacó que el encuentro se realizara en el Museo de Bellas Artes, del cual destacó que fue creado para los 100 años de independencia del país.

“Me alegra por eso reunirnos en este museo tan emblemático de Santiago Centro, que fue inaugurado al cumplirse nuestro primer centenario. Hoy nos embarga la misma convicción que un sector del país tuvo en aquel entonces, que invertir en cultura es fundamental para asentar nuestro camino al desarrollo y en la conformación de nuestra identidad nacional (...) Y en conjunto con todos los equipos, por cierto, la Segpres también, y en conjunto con la gran mayoría de los parlamentarios y parlamentarias de diferentes sectores, logramos aprobar un presupuesto histórico en materia de cultura”, destacó Boric, descartando las críticas surgidas durante la discusión del Presupuesto 2025, donde se incrementaron los recursos de la cartera.

“Algunos nos decían que la cultura no es prioritaria, que los problemas de Chile son otros, pero yo estoy convencido, (...) que invertir en cultura, en ciencia, en deporte, en recuperación de espacios públicos, es también fundamental” para el crecimiento, agregó Boric.