Las frases que marcaron el discurso de Boric a tres años del 18-O

“El estallido social expresó y trajo consigo mucho dolor y ha dejado enormes secuelas. No vamos a permitir que sea en vano. No podemos ser los mismos como sociedad después de esta experiencia”.

“En Chile los problemas de la sociedad los enfrentamos con más democracia y no con menos. Y este debe ser el aprendizaje que entre todos hagamos para que nuestras diferencias se resuelvan sin que nunca más lleguemos a la fractura que explotó un día como hoy hace tres años”.

“En esos días del estallido se dijeron y se hicieron muchas cosas excesivas. Nos agredimos unos a otros y creo que somos muchos los que sentimos que en ese periodo las cosas llegaron a un extremo que no debieran haber llegado”.

“Se escuchan a veces opiniones que se limitan a explicar el 18 de octubre como si fuera una pura explosión de violencia, como si esa violencia hubiese brotado solo de la delincuencia o de la falta de control policial. Sin embargo, a quienes hoy promueven esa mirada, se les olvida que hubo un día, el 25 de octubre, en la que más de un millón de personas salieron a las calles en Santiago y miles en el resto del país. Y hubo un periodo largo, que no fue una o dos semanas, sino que de meses y meses en que más del 70% de la población apoyó el estallido social y se sintió interpretado por este. No pretendamos negar la historia”.

“Todavía no concretamos las reformas que resuelvan la debilidad de los derechos sociales de los chilenos y así nos los dice la gente permanentemente en la calle (...) Nuestro mandato no es solo empujar estas reformas, sino también lograr que se aprueben y para ello hay que construir puentes y dialogar, y en los últimos días pareciera que nos hemos alejado de aquello. Está en la voluntad de nuestro gobierno construir esos puentes y no dinamitarlos”.